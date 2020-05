Je Polsko na hraně? Stává se fašistickým státem?

4. 5. 2020 / Tomasz Oryński

Vím, že po 125 pokračováních mého seriálu "Mezitím v Absurdistánu" už možná ten povyk některé lidi už nudí, Ti čtenáři, kteří stále ještě můj seriál sledují, mě možná považují za někoho, kdo pořád zbytečně (?) varuje, že je demokracie v Polsku v úpadku. Problém je, že je to pravda.V roce 2003 ve své knizeposkytl Lawrence W. Britt seznam signálů včasného varování, že vzniká fašismus. Zkontrolujme si podle něho, jak daleko se strana Právo a spravedlnost v Polsku dostala:Vlastenectví a národ, to je podstatná základ světového názoru strany Právo a spravedlnost. Vlast a uctívání národních hrdinů je základem toho, co lidem sdělují. Když s nimi nesouhlasíte, jste zrádce, anebo "nejste skutečný Polák". Více se o tom polsky dočtete ZDE