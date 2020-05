Sbohem, vaše promořenosti!

7. 5. 2020 / Karel Dolejší

Jak v odkazovaném rozhovoru upozorňuje ředitel Centra očkování a cestovní medicíny Jiří Beran, správný obrázek by mohlo poskytnout pouze sledování buněčné imunity ve vzorku, nikoliv testování protilátek, které systematicky vylučuje osoby, jež nemoc prodělaly bez příznaků (a tedy nejpravděpodobnější přenašeče). Beranem zmiňovaná malá studie buněčné imunity mezi stomatology však samozřejmě nemůže ani dost málo poskytnout představu o skutečných číslech v celé populaci, protože se jedná o velmi exponovanou profesi vystavenou infekci mnohem více než u průměrného obyvatele České republiky.

Nicméně když už jsme vyhodili takové peníze za nepovedenou megalomanskou studii, jiné a lepší podklady k politickému rozhodování jednoduše nejsou na stole.

A z takto zjištěné velmi nízké promořenosti obyvatel ČR vyplývá, že model "stádní imunity" - model, který původně plánovala např. Británie, ale opustila jej ihned poté, co modelování epidemiologů ukázalo, že by mohl přinést až čtvrt milionu mrtvých, čímž by počet obětí pandemie překonal i počet britských obětí 2. světové války - není v ČR aplikovatelný ani dost málo. Ostatně i pro ČR existují rámcové výpočty, kolik by nás po plošné karanténě stálo "puštění pandemie ze řetězu" za účelem "promoření": Mohlo by jít o 36 000, v případě černého scénáře ale také až o 150 000 obětí na životech ZDE.

Jinými slovy, pokud Česku nevládnou naprostí sociopati, s řečmi o "promořování" populace koronavirem by měl být po zveřejnění nepovedené studie definitivně konec.

A občané by měli ve vlastním zájmu vzít na vědomí, že improvizovaná opatření na počátku pandemie vzorově zvládly především kraje a občanská společnost - zatímco Babišova vláda ještě s neuvěřitelným zpožděním vážně uvažovala o fantasmagoriích, které v zahraničí zodpovědnější politici vesměs dávno opustili.