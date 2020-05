Když sdělení obsahuje lživý i pravdivý výrok

7. 5. 2020 / Jiří Hlavenka

1) "Stát nezpůsobil žádnou škodu". Stát samozřejmě škodu způsobil. Pokud jsem zákona dbalý podnikatel, nic neporušuju, všechno dělám řádně, platím daně jak mám a přijde stát a ZAKÁŽE mně podnikat, tak mně způsobí škodu. A k zákazu podnikání desítkám tisíc podnikatelů - ne k jeho omezení, regulaci, ale ke skutečnému zákazu ze strany státu přitom došlo. To je faktická stránka a pak je tu trochu odlišná a oddělená stránka právní: zda, pokud stát škody nenahradí dobrovolně, by uspěly žaloby na náhradu škody vůči státu. O tomto jsem s právníky hovořil a shoda je, že by tyto žaloby měly uspět, byť vám toto žádný právník nezaručí (rozhoduje soud, nikoli váš advokát).

2) "Podnikatelé musí mít vatu". V tom ministryně pravdu má: podnikatel by měl mít rezervu pro případ negativního vývoje jeho byznysu. Podnikání je vždy riskantní, ovlivňuje jej všechno možné. Může jistě dojít k uzavření prodejny například vlivem požáru nebo vytopení - proti tomu se podnikatel pojišťuje. Může dojít k poklesu tržeb, protože na trh vstoupí silný konkurent - proti tomu se nepojistíte a proti tomu pomáhá jednak finanční rezerva, jednak podnikatelská šikovnost najít i v tomto případě řešení. A tak dále. My - celý podnikatelský svět! - jsme si po nepřetržitých sedmi letech krásného počasí a nepřerušovaného růstu navykli na téměř bezrizikový režim a na vytváření rezerv jsme zapomněli, či spíše jsme to odmávli jako zbytečné. To je ostatně jedno z velkých poučení z Covidu do budoucna.

Používat to však jako argumentaci proti odškodnění je jako říkat "ukradl jsem vám milión, ale to je váš problém a ne můj že jste nyní bez peněz, měl jste mít dva".