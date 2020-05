Ruští vědci přišli s novou hypotézou ohledně tunguské katastrofy

6. 5. 2020

V roce 1908 došlo na Sibiři k explozi o síle 185 x vyšší než bomba svržená na Hirošimu. Nikdy nebyl nalezen žádný meteorit a během následujícího století se objevila více jak stovka hypotéz vysvětlujících tunguskou událost.

Skupina ruských vědců v čele s fyzikem Daniilem Chrennikovem nyní v předním britském astronomickém časopise přišla s novou teorií, která odpovídá všem známým faktům - a naznačuje, že dosud nevysvětlená událost byla způsobena asteroidem, který prošel atmosférou a opět se vrátil do kosmu.

Autoři tvrdí, že těleso, které způsobilo explozi u řeky Tungusky, sotva mohlo sestávat z ledu, protože ten by se během průchodu atmosférou beze zbytku odpařil ještě před průletem po trajektorii, která byla odhadnuta na základě údajů z pozorování.

Takže těleso muselo být železitým asteroidem, který prošel atmosférou Země, dosáhl nejnižší výšky průletu 10-15 km nad povrchem a vytvořil enormní šokovou vlnu, než se opět vrátil do kosmu. Během průletu by ztratil zhruba 50 % své původní hmotnosti tří milionů tun.

Pokud by byl tunguský objekt ze železa, vysvětlovalo by to ložiska železa na místě katastrofy. Mohla se dostat na povrch Země s ohledem na rychlost asteroidu a teploty v době průletu. Takové teorie také vysvětluje barvy na obloze a vzorce destrukce na povrchu.

