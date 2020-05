Donald Trump se chlubí „fantastickým jobem“: Reportérka varuje, že pandemie může trvat nejméně 36 měsíců

7. 5. 2020

Interní americké vládní dokumenty poukazují na skutečnost, že Covidu-19 může k 1. červnu každý den podlehnout 3000 Američanů – zhruba tolik lidí zemřelo při teroristických útocích z 11. září. Infekce v USA si k 6. květnu vyžádala více než 74 000 životů, zatímco je evidováno více než 1,2 milionu potvrzených případů.

Krizový koronavirový tým vedený viceprezidentem Mikem Pencem měl být rozpuštěn do konce května, nicméně prezident Donald Trump to záhy popřel. Covid-19 si podle odhadů výzkumného ústavu Institute of Health Metrics and Assessment při Washingtonské univerzitě do začátku srpna vyžádá nejméně 135 000 lidských životů.

Nositelka Pulitzerovy ceny reportérka Laurie Garrett uvádí, že 7,5 miliardy lidí potřebuje vakcínu, aby mohla být pandemie potlačena. Tyto snahy ale vyžadují mezinárodní spolupráci, přičemž vláda USA se tohoto globálního úsilí neúčastní. Podle Garrett pandemie potrvá nejméně 36 měsíců. Má jít o sporadický výskyt ohnisek infekce, která se jednou objeví na jižní polokouli a jindy zase na severní polokouli. Tato varianta však počítá s tím, že budeme mít štěstí s výrobou vakcíny.

Celý článek v angličtině ZDE