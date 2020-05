Slavný britský televizní moderátor: Nevykládejte mi tady, že útočím na Borise Johnsona

12. 5. 2020





Piers Morgan, moderátor ranního vysílání britské celostátní komerční televize ITV, někdejší stoupenec brexitu, Donalda Trumpa a Borise Johnsona se v posledních týdnech obrátil a ve svém vysílání se stal neuvěřitelně ostrým kritikem neuvěřitelně blbého a neefektivního způsobu, jak mafiánská a neschopná vláda Borise Johnsona "řeší" koronavirovou krizi - asi tak, jako když pejsek a kočička v Čapkově pohádce vařili dort. Piers Morgan se tak neočekávaně stal hrdinou národa.



Problémem londýndské vlády v současnosti je to, že v důsledku brexitu podvodník a lhář Boris Johnson vyhodil z Konzervativní strany všechny slušné a schopné politiky a do svého kabinetu - aby mu nikdo nemohl konkurovat - najmenoval neuvěřitelně hloupé ideology a podlézavce. Pak ovšem, nečekaně, vznikla koronavirová krize a tito darebáci jsou v důsledku svého nezájmu a hlouposti přímo odpovědni za smrt snad padesáti tisíc nevinných lidí. Piers Morgan na to důrazně poukazuje.



Nejnověji v pondělí ráno v tomto "rozhovoru" s fundamentalistickým brexitérem, čelným konzervativním poslancem Andrewem Bridgenem. Potíž je, že tihle lidé jsou opravdu nesmírně hloupí a octli se v situaci, kdy jejich pitomost doslova stojí životy. Níže uvádíme překlad Morganova vystoupení od minuty 3'30 na tomto videu. Předtím Bridgen cosi nesouvisle blekotá o nejasných a zmatených "nových" opatřeních Borise Johnsona pro další etapu uzamčení země: (JČ)





Piers Morgan: Mohu jet navštívit své dva syny, které jsem neviděl deset týdnů? Smím je jet navštívit dnes a udržovat dvoumetrový odstup? Ano, nebo ne?



Piers Morgan: V tom je problém, Andrew Bridgene. Víte, to, co jste právě řekl, je naprosto proti novým předpisům. Jak to bylo zveřejněno. Takže tady vy sedíte, poslanec za Konzervativní stranu, který si myslí, že ví přesně to, co říkal Boris Johnson, a přesto jste mi právě řekl, že mám dělat něco, co není dovoleno, abych dělal. Takže tohle je ten problém, že ano. Nic není jasné. Jsou to všechno naprosté blbosti, když říkáte, že ten virus zvládáte, a vy, jako čelný, vysoce známý konzervativní politik, vůbec nemáte ani páru ohledně toho, co ty předpisy vlastně znamenají. A vy jste poslanec. Vy jste tohohle přímou součástí!



Andrew Bridgen: Já jsem slyšel váš výpad proti panu premiérovi. Musíte si uvědomit -



Piers Morgan: Co mi to tady říkáte, výpad proti panu premiérovi? Dovolte mi, abych vám vysvětlil, co to je za výpad. Máme, podle grafů samotné vaší vlády, můžete se je snažit zmanipulovat, jak chcete, druhý největší počet mrtvých na světě. A to jsou jen ta úmrtí, která přiznáváme. 31 000. Skutečný počet, na základě jakokékoliv podrobnější analýzy údajů Britského statistického úřadu. je více než 55 000 mrtvých. Je to absolutní celostátní skandál. Když to srovnáte v podstatě s jakoukoliv jinou zemí na světě. Nemáme žádné testování, náměstkyně našeho hlavního vládního zdravotníka se vyjádřila, že my testování nepotřebujeme, že je to nepřípadné, tak jsme to přestali dělat, což byl naprostý skandál, nemáme žádné ochranné prostředky pro frontové pracovníky ve zdravotnictví, ani pro pracovníky pečovatelských domovů, což způsobilo, že 240 jich zemřelo, je to absolutní celostátní hanba. A když vy nám tady vykládáte, že jste slyšel můj "výpad" proti Borisu Johnsonovi, výpad je to proto, že tolik lidí zemřelo. A tolik lidí dál umírá. A přesto ještě dneska - včera Boris Johnson oznámil, že prý, aha, zavedeme karanténu na letištích. TŘI MĚSÍCE! poté, co to udělaly ostatní země. Tři měsíce, poté, co země jako Čína a Jižní Korea tohle udělaly. Po šesti týdnech to udělaly Nový Zéland a Austrálie. Proč to neděláme my? Proč jsme se rozhodli, že naši experti toho vědí o tolik daleko víc než experti ze všech ostatních zemí? Takže my si půjdeme svou vlastní malou osamocenou cestičkou? A pak končíme tak, že i podle vašich grafů, vaších vládních grafů, s druhým nejhorším počtem mrtvých na světě. Tak mi tady nevykládejte, že dělám výpady proti Borisi Johnsonovi. Já poháním Borise Johnsona k odpovědnosti! Já poháním Borise Johnsona k odpovědnosti za tenhle binec, absolutní binec od začátku až do konce. To dělám. (...)









