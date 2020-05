Jak je Donald Trump posedlý velkými čísly

18. 5. 2020





"Spojené státy dělají nejvíce testů na koronavirus na světě. Kdybychom netestovali, neměli bychom tolik nákaz. Takže protože tolik testujeme, vypadáme špatně, " tvrdil Donald Trump. Není to pravda. Trumpův výrok však odhalil, jak uvažuje o významu čísel, píše Fintan O'Toole.



Testy jsou podle Trumpa v pořádku, pokud nám sdělují, co chceme slyšet - ale ne, když přinášejí špatné zprávy. Jsou užitečné, když povedou k zveřejnění statistiky, která dělá dojem. Jestliže ale přinesou záporný výsledek, proč je dělat? Jiným lidem to může přijít zjevné: abychom znali objektivní pravdu o tom, co se děje Američanům.



Jenže účelem testování pro Trumpa není zjistit objektivní pravdu. Účelem je vytvořit pozitivní čísla.





Čísls jsou nesmírně důležitá pro to, jak Trump pohlíží na svět. Strašně chce, aby lidi věřili, že vlastní miliardy dolarů. Své každodenní tiskové konference oceňoval jen kvůli tomu, že "měly vysokou sledovanost". Zahájil své prezidentství šíleně posedlým konfliktem ohledně toho, kolik lidí bylo na jeho inauguraci.



"Já mám rád ta velká zaokrouhlená čísla," říká Trump v diskusích o daňových škrtech. "Deset procetn. Dvacet procet. Pětadvacet procent."



Od začátku koronavirové krize nešlo Trumpovi tolik o záchranu životů jako o šíření pozitivních statistik.



Dnes je Trump obětí rozporu, který nemůže vyřešit: Libí se mu, aby počet testů na koronavirus stoupal, ale odmítá přijmout důsledky jejich výsledků. Je autorem hororového románu, kteří, když si kritici stěžují, že je opravdu děsný, se vytahuje, že román má více stránek než jakýkoliv román, jaký byl kdy napsán.



Jenže ty tvrdošíjné testy maji výsledky a ukazují, že země, která má 5 procent globálního obyvatelstva, má třetinu všech světových nákaz COVIDEM-19.



Podrobnosti v angličtině





