Koronadluhopisy se mohou stát skutečností

21. 5. 2020

Francie a Německo opět prosazují společnou evropskou agendu. Francouzský prezident Emmanuel Macron a německá kancléřka Angela Merkelová překonali své rozpory, co se týče post-pandemického ekonomického zotavení EU. Merkelová nakonec změnila názor a v zásadě souhlasí s myšlenkou kolektivního dluhu - a to navzdory zákazu sdílení dluhů, který je dán smlouvami, na kterých stojí eurozóna, píše Bernd Riegert .

Německo a Francie přicházejí s návrhem společného dluhového nástroje, aby se Evropská unie mohla zotavit z hospodářského propadu způsobeného pandemií. Je to sice riskantní krok, ale je nezbytné, aby byl uskutečněn .

Macron předložil návrh, podle něhož by bylo mezi těžce zadlužené státy jižního křídla EU rozděleno 500 miliard eur (asi 546 miliard dolarů), a to spíše v podobě grantů nežli půjček, jak si původně představovalo Německo a další bohaté státy EU.



Evropská unie musí být solidární



Macronem iniciovaná myšlenka má prozatím jen podobu pouhého návrhu. Tento návrh však podporuje Evropská komise, která na východní a severní státy EU vyvíjí nátlak, aby na něj přistoupily. Podle nové dohody by nakonec tyto země dostávaly méně peněz, zatímco dotace by směřovaly hlavně do států, jako je Itálie, Španělsko a Francie.



Od členských států EU, jako je Polsko, Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko, které byly čistými příjemci finančních prostředků EU, se nyní očekává, že projeví solidaritu se zeměmi, které čelí následkům pandemie.



Macron a Merkelová uprostřed bezprecedentní krize podnikli nezbytnou a rozhodnou akci. Společně se snaží nalézt řešení, jak se z krizové situace dostat. Teprve se však uvidí, zda tento plán budou ochotny všechny členské země Evropské unie akceptovat.



Evropská komise příští týden představí svůj komplexní rozpočtový plán. Členské země EU budou brzy muset dospět k dohodě, pokud mají být peníze letos rozdány, aby se nastartovala ekonomika celého bloku. Zdá se však, že by se tento jednorázový kompromis mohl stát skutečností.







