Počet mrtvých v Itálii je zřejmě o 60 procent vyšší, než se předpokládalo

Průběžné zpravodajství:

22. 5. 2020

Velmi užitečný zdroj o aktuálním stavu epidemie koronaviru ve všech zemích světa: https://www.worldometers.info/coronavirus

- Údaje MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE. 22. 5. bylo v ČR registrováno 22. 5. bylo v ČR registrováno 8754 nakažených, v nemocnici bylo 157 osob a 306 osob zemřelo.



Český statistický úřad uvádí předběžná data o počtu zemřelých v ČR do 12. týdne roku 2020, tedy do 22.3. ZDE





- Brazílie se v nadcházejících dnech stane zřejmě hned po USA druhou nejpostiženější zemí koronavirem. Zaznamenáno tam bylo 291 579 nákaz a 19 000 lidí zemřelo. Počet infekcí a úmrtí je zřejmě daleko vyšší, protože Brazílie neprovádí rozsáhlejší testování.









Předchozí průběžné zpravodajství je ZDE

- Počet úmrtí v Itálii v březnu a v dubnu 2020 byl zřejmě o 19 000 vyšší než oficiální údaj 32 000 úmrtí, konstatoval ve čtvrtek národní italský úřad sociálního zabezpečení Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). Oficiální údaje vlády o úmrtích podle něho "nejsou spolehlivé". Studie italského úřadu sociálního zabezpečení prokazují, že v březnu a v dubnu 2020 zemřelo v Itálii celkem 156 420 osob, což je o 46 909 více než byl průměrný počet úmrtí v těchto měsících v letech 2015-2019.- Z testů protilátek prý vyplývá, že v Londýně - navzdory lockdownu - bylo koronavirem nakaženo 17 procent osob a v ostatní Británii 5 procent osob. Ve Stockholmu má protilátky proti koronaviru je 7 procent osob, přestože tam nebyl zaveden lockdown. - Těžko říci, jen před několika dny tvrdila studie britského statistického úřadu, že je v Anglii nakaženo jen 0,27 procenta obyvatelstva. Dokud nebude k dispozici rozsáhlé testování, toto jsou pořád jen hausnumera. - Boris Johnson byl donucen udělat obrat o 180 stupňů a zrušit poplatek 400 liber ročně (od podzimu 625 liber ročně), který musejí imigrantští zdravotníci platit v Británii navzdory tomu, že už platí daně a zdravotní pojištění. Ostatní imigranti v Británii budou muset tento obscénně xenofobní poplatek za přístup ke zdravotnictví platit i nadále a od Nového roku 2021 ho budou v Británii muset platit i občané Evropské unie. ZDE https://www.theguardian.com/world/2020/may/21/johnson-forced-to-drop-nhs-surcharge-for-migrant-health-workers- Světová zdravotnická organizace varovala, že koronavirová pandemie zdaleka neskončila. Za jediný den bylo zaznamenáno 106 000 nových nákaz.- Průmyslová výroba v Rusku v dubnu poklesla o 6,6 procent.- Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA od poloviny března stoupl na více než 38 milionů, je to více než 20 procent amerických pracovních sil.- Východní Afrika čelí třem katastrofám záplav, kobylek a koronaviru. Silné lijáky brání boji proti obrovským hejnům kobylek, které ničí úrodu - uprostřed koronavirové pandemie.- Afghánské ministerstvo zdravotnictví konstatovalo, že většina nemocnic v zemi je zahlcena pacienty nakaženými koronavirem a nejsou už žádná lůžka.- Pojídání divokých zvířat je nyní ve Wuchanu oficiálně zakázáno.- Kdyby bývaly Spojené státy zahájily sociální distancování o jediný týden dříve, nezemřelo by do května 36 000 lidí, kdyby je zahájila o 14 dní dříve, nezemřelo by 56 000 lidí, konstatují vědci z Columbia University.- Čečenský předák Ramzan Kadyrov byl ve čtvrtek odvezen letecky do Moskvy do nemocnice s podezřením na koronavirus. Jeho situace je "stabilizována".