O ničení půdy v České republice

Poznáte které je které? Jo, samotného mě překvapilo, že na jednom z polí nešlo zabodnout hrot sondovací tyče do potřebné hloubky ani pomocí stokilového závaží. Jak je asi takováto půda schopná zadržet déšť?

My co nějakou půdu vlastníme, přemýšlejme, komu ji pronajímáme nebo jak na ní hospodaříme. Je to v našich rukou.