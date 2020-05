Británie se dále přiblížila banánové republice: Johnson zabránil novinářům, aby se ptali vědeckých poradců na Cummingse

29. 5. 2020





Na čtvrteční tiskové konferenci zabránil Boris Johnson dvěma nejvyšším vědeckým poradcům britské vlády, aby novinářům odpověděli na otázky, zda Johnsonův poradce Dominic Cummings porušil karanténní předpisy, když se vydal v březnu s rodinou automobilem na vzdálenost více než 400 km do severoanglického Durhamu.



Mezi konzervativními poslanci roste nespokojenost. 99 z nich požaduje, aby byl Cummings propuštěn, nebo požadují omluvu, nebo jinak kritizovali Cummingsovo chování. ZDE



Vládnou silné obavy, že svou vzdornou ochranou Cummingse Boris Johnson naprosto zlikvidoval dobrou vůli britských občanů dodržovat karanténu. Konzervativní poslanci dostávají stovky zuřivých dopisů od voličů.



Na každodenní tiskové konferenci Boris Johnson dvakrát zabránil novinářlm, aby se na toto zeptali dvou přítomných vědců, profesora Chrise Whittyho, hlavního anglického vládního zdravotníka, a sira Patricka Vallanceho, nejvyššího vládního vědeckého poradce. Johnson vědcům odmítl dovolit, aby na otázky novinářů ohledně Cummingse odpověděli, a reportérce televize BBC Lauře Kuenssbergové (tisková konference se koná v době koronavirové krize elektronicky) vypnul zvuk, aby se nemohla dál ptát. ZDE Johnson i nadále ignoruje sílící rebelii téměř stovky konzervativních poslanců a staví se vzdorně k požadavkům, aby propustil svého Rasputina, vrcholného poradce Dominica Cummingse, navzdory tomu, že policie v Durhamu ve čtvrtek konstatovala, že Cummings zřejmě svou jízdou do malebného městečka Barnard Castle porušil předpisy karantény.Britští činitelé odpovědní za veřejné zdraví navrhli koncem dubna radikální izolaci všech pečovatelských domovů, které byly zasaženy obrovskou úmrtnosti na koronavirus, poté, co na příkaz vlády do nich byli stěhováni z nemocnic koronavirem nakažení pacienti. Johnsonova vláda však tento návrh, jehož cílem mělo být zastavení obrovského nárůstu umírání v pečovatelských domovech, nepřijala.Celkový počet úmrtí během pandemie, po zkoumání tzv. "nadbytečných úmrtí" (tedy vyššího počtu úmrtí než v předchozích letech za stejné obdoby) dosáhl téměř 60 000, tedy 891 úmrtí na milion obyvatel. ZDE