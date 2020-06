Trump se schoval v Bílém domě do bunkru

1. 6. 2020

Washington last night. And our brilliant cameraman Pete Murtaugh clearly targeted by the police/a policeman https://t.co/WtDKS5Gjcc — Jon Sopel (@BBCJonSopel) June 1, 2020

V pátek večer, při demonstracích před Bílým domem, byl Donald Trump v Bílém domě odveden do speciálního bunkru. Toho bylo používáno v minulosti při teroristických útocích. Má zpevněné stěny, aby přežil sílu dopravního letadla, které by narazilo do Bílého domu. Během teroristických útoků z 11. září 2001 se v něm skrýval viceprezident Dick Cheney. Trump a jeho příbuzní byli v pátek hrozbou demonstrací před Bílým domem vyděšeni, konstatovalo několik jeho poradců. ZDE V neděli došlo v amerických městech k dalším protestům, navzdory vyhlášeného zákazu vycházení. Od smrti George Floyda minulé pondělí bylo zatčeno více než 4100 demonstrantů.Policie často útočila na média. Zde je záběr, jak policista ve Washingtonu - před zákazem vycházení - útočí na kameramana společnosti BBC (Jon Sopel je slavný reportér televize BBC v USA):





Ve Washingtonu v Lafayettském parku, hned před Bílým domem, došlo znovu k velkým nepokojům. Suterén "kostela prezidentů", který je přímo naproti Bílému domu, začal hořet, než ho hasičí rychle uhasili, a Washingtonův památník byl obklopen kouřem z mnoha okolních požárů. Policisté stříleli do davu slzný plyn, akcí proti demonstrantům se účastnila i Národní garda a Tajná služba.Ve čtvrti Santa Monica v Los Angeles střílela policie slzným plynem a dalšími projektily proti demonstrantům blokujícím hlavní ulici v komerční čtvrti. Četné budovy a podniky byly vypleněny-.V New Yorku se vrátily do ulic tisíce demonstrantů, prošly během dne Manhattanem a později se sešly na Union Square, kde bylo v sobotu večer zapáleno mnoho policejních automobilů. Znovu vznikaly na ulicích požáry a docházelo k potyčkám mezi policisty a demonstranty.K plenění obchodů docházelo ve Filadelfiii, v Bostonu, v Chicagu a v dalších městech.Podrobnosti v angličtině ZDE