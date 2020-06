Americké letectvo plánuje předělat dopravní letouny na pomocné bombardéry

3. 6. 2020

US Air Force zkoumá možnost vyzbrojit dopravní letouny a zařadit je do služby jako pomocné bombardéry. Věří, že budoucí války s protivníky jako Rusko a Čína budou vyžadovat velkou palebnou sílu ve vzduchu - a dopravní letouny naložené paletami střel s plochou dráhou letu by mohly být levným řešením, informuje Kyle Mizokami.

Letectvo uvažuje o tom, že by na částečný úvazek v roli bombardéru zaměstnalo typy jako C-130J Super Hercules a C-17 Globemaster III.

Nevyzbrojená letadla typicky přepravují vojáky a vybavení, ale mohla by být také vybavena "malými paletami" se střelami s plochou dráhou letu a další municí.

Palety by byly schopny sdělovat střelám na palubě pozici, navigační a zaměřovací údaje. Jakmile by byly svrženy z letounu, rychle by uvolnily náklad a odpálily by jej na cíle. Čím větší letoun, tím více střel by mohl nést.

Zmíněné pojetí spojuje letouny s velkými dopravními boxy, jichž mají americké ozbrojené síly stovky a obsahují pokročilé střely jako JASSM. Poslední verze této zbraně, JASSM-XR, bude mít dolet přes 1 800 km. To by mělo být dost na to, aby pomalé, hlučné a snadno zaměřitelné dopravní letouny mohly odpálit desítky střel na nepřátelské cíle, zatímco zůstanou mimo dosah protiletadlových raket a stíhaček.

Jakmile mise skončí, letoun může být naložen dalšími paletami, nebo se vrátit k tradiční transportní misi.

Americké letectvo přestavuje dopravní letouny na ozbrojené od války ve Vietnamu, kdy na stroje C-47 a C-130 montovalo rotační kanóny a kulomety.

