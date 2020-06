Americká rasová krize: Násilné policejní akce proti pokojným demonstrantům ve Washingtonu nařídil ministr spravedlnosti Barr

3. 6. 2020

Justin Trudeau (po pauze, která trvala 22 vteřin!!): Všichni jsme - s hrůzou a konsternací - sledovali, co se děje ve Spojených státech. Je načase, aby se lidé sjednotili. Je čas naslouchat. Je čas se poučit ohledně toho, jaké nespravedlnosti dál trvají, navzdory pokroku, po léta a po desetiletí. Ale je to také čas pro nás pro Kanaďany, abychom přiznali, že i my máme problémy. Že černí Kanaďané a racialisovaní Kanďané čelí diskriminaci jako žité zkušenosti každý jednotlivý den. V Kanadě existuje systémová diskriminace. Naše systémy zacházejí s barevnými a racialisovanými Kanaďany jinak, než jak zacházejí s jinými. Je to něco, co mnoho z nás nevidí. Ale je to něco, co je realitou, kterou lidé zažívají. Musíme to vidět, nejen jako vláda, a jednat, ale musíme to vidět jako Kanaďané. Musíme být spojenci v boji proti diskriminaci."







Co Češi? (JČ)



- Trumpův ministr spravedlnosti William Barr osobně nařídil bezpečnostním jednotkám, aby odstranily pokojné demonstranty z Lafayettského náměstí ve Washingtonu, aby mohl Trump vyjít z Bílého domu a promenovat se před fotografy s biblí u kostela sv. Jana. Policisté a další bezpečnostní orgány použili slzného plynu, policejních štítů a koní k vytlačení demonstrantů z náměstí. Policie útočila i na demonstranty, kteří nečinně stáli s rukama nad hlavou. Někteří demonstranti byli zasaženi gumovými projektily. ZDE - Kanadský premiér Justin Trudeau o nynější krizi v USA. Kdyby byl vystaven tvrdé rasové diskriminaci Romů v ČR, Trudeau by se zbláznil.):- Považuju to za nepochopitelné a hanebné, vyjádřil se katolický arcibiskup z Washingtonu Wilton Gregory ohledně Trumpovy návštěvy ve svatyni papeže Jana Pavla II. "Považuju to za nepochopitelné a hanebné, že jakákoliv katolická instituce by připustila, aby byla talk neslýchaně zneužita a zmanipulována způsobem, který znásilňuje naše náboženské zásady, které od nás požadují, abychom hájili práva všech lidí, i těch, s nimiž nesouhlasíme," uvedl arcibiskup v prohlášení a zdůraznil, že svatý Jan Pavel II. byl vášnivým obhájcem práv a důstojnosti lidských bytostí. Ten by Trumpovy činy netoleroval. ZDE - V St. Louis byli postřeleni čtyři policisté, když byli povoláni k poplachu u zastavárny. ZDE https://www.washingtonpost.com/nation/2020/06/02/george-floyd-protests-live-updates/#link-IXGERZLM7VC3PL7XW3AHKJIHUM- Šéf republikánské senátní většiny Mitch McConnel zablokoval rezoluci senátních demokratů odsuzujících Trumpův příkaz, aby federální bezpečnostní orgány použili v pondělí proti pokojným demonstrantům slzný plyn a gumové projektily. Rezoluce také zdůraznila, že "ústavní právo Američanů pokojně se scházet, vykonávat svobodu projevu a podávat vládě petice s cílem nápravy křivd musí být respektováno" a že "násilí a plenění je nezákonné, nepřijatelné a v rozporu s účelem pokojných protestů." ZDE - V projevu ve Filadelfii Joe Biden ostře kritizoval Trumpovo jednání jako prezidenta v nynější krizi. Přirovnal Trumpovy výroky k výrokům jižanských rasistů z šedesátých let a varoval Američany, že "nemůžeme dovolit, aby nás strávil náš hněv". Biden zdůraznil potřebnost empatie a jednoty. Přislíbil, že bude řešit ekonomickou nerovnost a rasovou nespravedlnost a naléhal, aby se národ ve chvíli hlubokých občanských nepokojů sjednotil. "Donald Trump proměnil tuto zemi v bojiště, motivované starými resentimenty a novým strachem, řekl Biden. "Jsme tímto skutečně? Opravdu tímto chceme být? Je tohle, co chceme předat svým dětem a vnukmům? Strach, zuřivost, poukazování prstem na druhé, ne hledání štěstí? Nekompetentnost a úzkost, sebeposedlost, sobectví?" ZDE - Joe Biden se bude účastnit pohřbu George Floyda.- Stát Minnesota zažaloval místní policii v reakci na vraždu George Floyda. Stát cituje "protizákonnou policejní praxi založenou na rasismu".- "Existuje lepší způsob - empatie," zdůraznil v prohlášení bývalý republikánský prezident George W. Bush. "Zůstává šokujícím selháním, že tolik Afroameričanů, zejména mladých afroamerických mužů je v jejich vlastní zemi šikanováno a ohrožováno. Je to síla, když demonstranti, ochraňováni odpovědnou policií, demonstrají za lepší budoucnost," podtrhl George W. Bush.- Trump znovu zaútočil na Bidena jako na "slabocha". "Ospalý Joe je v politice už čtyřicet let a neudělal nikdy nic. Nyní předstírá, že má odpovědi. Nezná ani otázky. Slabost anarchisty, plenitele a kriminálníky nikdy neporazí, a Joe je politicky slabý celý život. ZÁKON A POŘÁDEK!"