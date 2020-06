Jak se Trumpův právník totálně zdiskreditoval v britské komerční televizi

5. 6. 2020

Trumpův právník Rudy Giuliani byl interviewován v britské komerční televizi v pořadu moderátora Pierse Morgana. Po jeho kritice Donalda Trumpa došlo k neuvěřitelným scénám. (Tento klip na Twitteru vidělo asi osm milionů lidí:)



The most surreal watch today has to be @piersmorgan calmly sitting through a kindergarten cop moment & not breaking a sweat as @RudyGiuliani behaves like a five year old whose just had his favorite toy snatched away pic.twitter.com/x3p57swS03 — Peter Stefanovic (@PeterStefanovi2) June 4, 2020





Piers Morgan: Je mi líto, ale zní to, jako že jste naprosto zešílel. Uvědomujete si to?



Rudy Giuliani: Ne, vůbec ne!



Piers Morgan: Jste se zbláznil. Jste se zbláznil. Je to moc smutné to vidět.



Rudy Giuliani: Vy, vy - to vás tady vyhodili z televize! Vy jste měl sledovanost asi dva diváky. Tak mi vy nic nevykládejte!



Piers Morgan: Jen pokračujte, Rudy!



Rudy Giuliani: Vím moc dobře, co se stalo s vaším pořadem, Piersi! Pamatuju si na chyby, které jste tu udělal - Tys to posral. Tak mi nic nevykládej, já vím, kdo ty jsi.



Piers Morgan: Musíme se omluvit za výrazivo, které pan Giuliani užívá.



Rudy Giuliani: Pomlouváš našeho prezidenta a napomáháš vyvolávání násilí v USA! Tím, jak o tom vysíláte.



Piers Morgan: Když jsem vás v minulosti interviewoval, býval jste inteligentní, rozumný člověk. A vy jste se naprosto zbláznil. Zníte jako šílenec. Je opravdu smutné být svědkem toho, co se s vámi stalo.



Rudy Giuliani: Bylo opravdu smutné vidět, jak se tvoje kariéra v USA rozložila. Jestli si myslíš, že po tomhle budu mít vůči tobě nějaký respekt? Možná je ti to jedno. Všichni v Americe vědí, že jsi jako novinář selhal.



Piers Morgan: Víte co? Já -



Moderátorka: Tohle se proměňuje v osobní hádku a já si nejsem jista jestli se na to chci dívat -



Piers Morgan: Já jsem měl odvahu postavit se a říci v americké televizi, že vaše kultura založená na střílení se naprosto vymkla z rukou a je nepřijatelná.A lidi jako vy mi říkali: Nebuďte absurdní! A pak šli dovnitř a celý den po sobě stříleli.



Rudy Giuliani: Teď zase lžeš!



Piers Morgan: I když já si plně stojím za tím, co jsem udělal.



Rudy Giuliani: Ohledně tvých blbých výroků. Já jsem to necitoval. Mně jsi byl sympatický.



Piers Morgan: Ano. Ale víte co? Tady jste vystoupil, chováte se nezdvořile, nadáváte, mluvíte jako blázen, mluvíte tu vulgárně... Vy jste byl člověk, kterého jsem obdivoval, Rudy...



Rudy Giuliani: Co sprostého jsem řekl? Vo tom lžeš taky! Co sprostého jsem řekl?



Moderátorka: No, nemyslím, že my to tady můžeme opakovat. Bohužel ne.



Rudy Giuliani: Já jsem nic sprostého neřekl?



Moderátorka: Tak jakého slova jste použil, které jsme tu ve studiu špatně slyšeli?



Rudy Giuliani: Vy mi řekněte, co sprostého jsem řekl. Tohle přesně děláte panu prezidentu Trumpovi!



Moderátorka: Rudy Giuliani, děkuji vám mnohokrát za rozhovor.