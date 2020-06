Trump a Barr terčem stíhání za použití slzného plynu před Bílým domem

5. 6. 2020

Americká unie pro občanské svobody (ACLU) žaluje Donalda Trumpa, ministra spravedlnosti Williama Barra a další federální činitele za pondělní útok proti pokojným demonstrantům u Bílého domu, který nařídil Barr, aby se mohl Trump volně promenovat před kamerami i kostela sv. Jana s biblí v ruce. Žaloba obviňuje Donalda Trumpa a další činitele, že "porušili ústavní práva demonstrantů a podíleli se na protizákonném spiknutí porušit tato práva". Několik amerických generálů, včetně generála Jamese Mattise, vyjádřilo znechucení nad Trumpovou PR promenádou u kostela a nad zneužitím armády. Ke kritice se připojil i bývalý šéf Trumpova štábu John Kelly.- Andrew Cuomo, guvernér státu New York, apeloval na demonstranty, aby se nechali testovat na koronavirus. Lidé by neměli zapomínat, že na koronavirus už v USA zemřelo více než 107 000 lidí, více než 24 000 z nich v New Yorku.- Firma Lego oznámila, že přestává inzerovat celou řadu souborů svých hraček, jejichž součástí jsou policisté a policejní infrastruktura. Firma Lego reagovala na protesty proti policejní brutalitě po vraždě George Floyda.- Floydova rodina promluvila na vzpomínkové ceremonii na George Floyda, jíž se účastnily stovky lidí.- V Los Angeles už nebyl ve čtvrtek zákaz vycházení. Primátor Eric Garcetti potvrdil, že lidé mají právo na pokojné demonstrace proti rasové nesnášenlivosti.- Americký ministr spravedlnosti Barr tvrdí, že má "důkazy", že násilí na demonstracích páchala "Antifa". Minulý týden se Donald Trump pokusil označit "Antifu", což je nekonkrétní název pro antifašistické hnutí, nikoliv pro konkrétní organizaci, za "teroristickou organizaci".Podrobnosti v angličtině ZDE