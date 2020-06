Znovu úpěnlivá prosba

Dobrý den, vážený pane Čulíku, prosím o zveřejnění, jsem v totálně zoufalé situaci a nemám na koho se obrátit. Moc děkuji Jiří Lof

Vážení čtenáři Britských listů, obracím se na Vás díky laskavosti pana Čulíka s prosbou o pomoc v beznadějné situaci. Pravidelní čtenáři jsou s mým příběhem seznámeni, ve zkratce jsem invalida 3. kategorie v současné chvíli po vysoké amputaci levé nohy, dále jsem diabetik na inzulinu, po těžkém infarktu mě čeká operace srdečního bypassu. Dle posudku jsem ze 70ti % neschopný čehokoliv. Dostávám 7400 invalidní důchod a to jsou veškeré moje příjmy, až do amputace levé nohy 24.12.2019 jsem pracoval i přes zdravotní omezení a dokázal se uživit, moje problémy se zdravím začaly v roce 2011, bohužel nyní jsem v situaci, kdy ještě minimálně dva měsíce budu práce neschopen. Pravděpodobně ještě déle, pokud mi budou dělat bypass srdce. Zatím přežívám díky dobrotě pana Benaka, který mi pomáhá a podporuje mě finančně. Bohužel ani pan Benák nemá bezednou kapsu plnou peněz.

Prosím proto čtenáře Britských listů o finanční pomoc a podporu. Jsem v totálně zoufalé situaci. Nemám na jídlo, drogerii, léky, obvazy. Dlužím jeden a půl nájmu. Naprosto netuším co dělat, snad nejlepší bude si k večeři dát většinu tabletek, co mám doma a buď mě to zabije nebo skončím v blázinci, kde se o mě postarají. V případě zájmu můžu zaslat lékařské zprávy do emailu pro potvrzení mých slov. Č.ú. 115-7329620207/0100 Do zprávy pro příjemce prosím napište, že jde o pomoc pro mě. Moc a moc děkuji všem, kteří pomohou.

Jiří Lof, jiri.lof@gmail.com







* * *



Jsme ohromeni, a naprosto bezradní, že se v ČR nemocní lidé dostávají do tak bezvýchodné situace jako pan Jiří Lof. S jeho případem jsou čtenáři Britských listů dobře obeznámeni, níže uvádíme předchozí informace o historii jeho případu.





Jenže nás děsí, jak je možné, že se v ČR opakovaně dostávají invalidi do takto děsivé situace. Jiným případem je případ rodiny paní Marie Cínové ze Šluknova, která se stará o invalidního syna v naprosto nevhodném obydlí, takže ho nemůže řádně mýt. Potřebovala by se s rodinou přestěhovat do bezbariérového bytu, vhodného pro invalidu. Jak je možné, že stát tohle nezajistí? Proč mlčí odpovědné instituce?





Paní Cínová se také obrátila na naše čtenáře s prosbou o finanční pomoc. Mnozí, vypomohli, a paní Cínová je velmi vděčná. Bohužel, na kauci pro bezbariérový byt v Liberci to nestačí, na to by bylo zapotřebí dalších 30 000 Kč. Její účet je 2113754545/2700, IBAN CZ752700 0000 0021 1375 4545.





Opravdu nás děsí, že takovýchto případů musejí být v ČR tisíce.







Jak je to možné? Kdo pomůže? Proč zůstávají organizace a státní instituce v nečinnosti?





1.5. 2020