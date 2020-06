Bolsonaro začal používat neonacistický symbol mléka

1. 6. 2020 / Fabiano Golgo





Izrael vehementně protestuje proti zneužívání holocaustu při politických hrách v Brazílii



Vláda populistického křesťansky fundamentalistického prezidenta Jaira Bolsonara je terčem útoků za to, že přirovnala normální policejní zásah, nařízený brazilským Nejvyšším soudem, v jehož rámci policie provedla razie v 29 domovech Bolsonarových stoupenců, obviňovaných z provozování továrny šířící na sociálních sítích falešné informace, k nacistické "křišťálové noci".



Izraelské velvyslanectví požádalo o naléhavé jednání s brazilským ministerstvem zahraničí. Požadují, aby Bolsonarova vláda přestala používat politickou rétoriku holocaustu.



Brazilská židovská konfederace zveřejnila protest, v němž se praví:

Americký židovský výbor, jedna z nejdůležitějších židovských organizací v USA, vydal toto ostré prohlášení: "Dost! Opakované politické zneužívání výrazů spojovaných s holocaustem brazilskými vládními činiteli je hluboce urážlivé pro židovský svět - uráží to oběti nacistického teroru i osoby, které tento teror přežily".







"Neexistuje absolutně žádné srovnání mezi křišťálovou nocí, spáchanou nacisty v roce 1938, a akcí, která byla důsledkem soudního rozhodnutí legální procedury Nejvyššího soudu a která vyšetřuje šíření lživých zpráv v Brazílii. Křišťálová noc, kterou spáchaly nacistické polovojenské jednotky a jejich stoupenci, vedla k usmrcení stovek nevinných židů, k zničení více než 250 synagog, k zničení tisíců židovských komerčních podniků a k uvěznění židů a jejich deportaci do koncentračních táborů. Akce tohoto vyšetřování Nejvyššího soudu se naproti tomu konají v rámci právního systému, umožňují právo na obhajobu, k němuž oběti nacismu neměly přístup. Srovnání, které učinil ministr školství Abraham Weintraub, není tedy naprosto na místě a je nevhodné, nepřijatelně minimalizuje ony děsivé události, začátek nacistického pochodu, který skončil vyvražděním šesti milionů židů a mnoha dalších menšin."Izraelský konzulát v São Paulo vydal prohlášení, že "Holocaust, největší tragédie v moderní historii, v němž nacistické barbarství systematicky vyvraždilo šest milionů židů, mužů, žen, starých lidí a dětí, je bezprecedentní. Tato epizoda nemůže být nikdy srovnávána s žádnou politickou realitou na světě."Jihovýchodní židovská asociace poslala Bolsonarovi tento vzkaz: "Cílem akce na žádost Nejvyššího soudu je najít ty, kteří financují šíření lživých informací. Cílem je vyhnout se virtuálnímu lynčování. Křišťálová noc nebyla virutální, bylo to SKUTEČNÉ lynčování židů. Účelem dnešního soudního aktu Nejvyššího soudu bylo zabránit nové křišťálové noci, jejíž obětí by byly jiné etnicity a další občané."Avšak namísto aby ustoupil, ministr školství naopak ještě více začal používat výrazu křišťálová noc k charakteristice jednoduché razie, která ani nevedla k ničímu zatčení. Řekl: "Je mým právem používat holocaustu, jakýmkoliv způsobem se mi zachce, jsem Brazilec a Brazílie je svobodná země." Také tvrdil, že polovina jeho prarodičů přežila holocaust. Toto tvrzení rychle odhalila média jako drzou lež, protože všichni jeho čtyři prarodiče se narodili v Brazílii. Stejně jako jeho pra-prarodiče.Židovská imigrace do Brazílie začala už s příchodem Portugalců v roce 1500. Brazílie má druhý největší počet židovského obyvatelstva, po Argentině. Židovská komunita je velmi vlivná a dobře organizovaná. Židovské společenské kluby a školy se vyskytují v mnoha částech země. Sám jsem dva roky chodit na Colégio Izraelita v městě Porto Alegre, poté, co jsem získal své základní vzdělání v chlapecké škole Knabenschule des Deutschen Hilfsvereins, spravované Němci, což dokazuje, do jak velké míry je Brazílie skutečně multikulturní společností. Zatímco matka mé matky byla Němka, otec mého otce byl francouzský žid. Nikdy jsem mezi nimi nezažil žádné nepřátelství a nikdy jsem u nich neslyšel žádné záporné výroky na adresu toho druhého. Možná je důležité vysvětlit, že pro průměrného Brazilce je druhá světová válka a nacismus něco tak vzdáleného, jako jsou válka v Nikaragui a sandinisté pro průměrného Čecha. S námi to nemá nic společného - došlo k tomu v dalekých zemích. Brazílie vstoupila do války teprve poté, co Walt Disney souhlasil, že splní přání dcery brazilského prezidenta Getúlia Vargase a vytvoří brazilskou postavičku, Zé Carioca, papouška, který se objevil ve dvou animovaných filmech ze čtyřicátých let. Jak řekl Charles de Gaulle, a Brazilci to paradoxně hrdě opakují (je to výmluvné!), "Brazílie není seriozní země."Bolsonaro se snaží zlikvidovat tento multikulturalismus. Prosazuje globální populistickou agendu z dovozu. Hlavním terčem jeho nenávisti je osm set tisíc zbývajících domorodých indiánů v Amazonii. Avšak černoši a příslušníci komunity LGBTQ jsou také jeho oblíbenými terči, především transsexuálové, jichž se obzvláště obávají tito političtí předáci a voliči těchto falešných pravičáků, kteří jsou ve skutečnosti pokryteckými populisty.Když byl Bolsonaro zvolen na základě vlny odporu vůči předchozím čtrnácti letům levicové vlády, která byla nedávno odhalena jako nezkorumpovanější v historii, Bolsonaro nesplnil svůj příslib, že skoncuje s korupcí a namísto toho začal realizovat svou křesťansko-fundamentalistickou a miliataristickou agendu.Je rozporné, že zároveň Bolsonaro neustále oslavuje Izrael (Brazílie napodobila Donalda Trumpa, když oznámila, že přesune své velvyslanectví do Jeruzaléma) - přestože Bolsonaro používá nacistické symboly.Ty ódy ve prospěch Izraele pocházejí ze zvláštního jevu: pentekontalistické evangelikálské církve, které začaly v Brazílii prospěrovat od devadesátých let a které začalo podporovat 40 procent brazilského obyvatelstva, považují Izrael za zaslíbenou zemi, požehnanou Bohem, v důsledku údajného doslovného čtení bible. Proto evangelikálští pastoři zdobí své kostely židovskými symboly a jsou inspirováni synagogami.Brazílie přiznává, že je to kulturně antropofágní společnost, což znamená, že většina jejích kulturních charakteristik byla převzata z jiných kultur a byla přizpůsobena tropům. Takže kromě bossa novy, která je autentickým vynálezem vyšších středních vrstev z Rio de Janeira (vymysleli ji mladí playboyové, kteří trávili své dny na pláži Copacabana sledováním dívek a skládáním simplistních písní o jejich zadku, protože tohle je základ tohoto hudebního žánru, jež začátkem šedesátých let ovládl svět), všechno ostatní je adaptací něčeho, co přinesli imigranti. Samba pochází od afrických otroků, fotbal, to je zjevně vliv z Británie, karneval přinesli evropští kolonizátoři, kinematografie v Brazílii je zamerikanizována, atd.Většinou napodobujeme Spojené státy. Není divu, že když Trump hovoří o hydroxychlorochinu, že Bolsonaro ho břichomluvecky napodobuje. Když Trump tvrdí, že v Kalifornii se prováděly volební podvody, Bolsonaro ho napodobuje tvrzením, že brazilský elektronický volební systém je taky podvodný. A tak dále. Příkladů je tolik, že jeden časopis sleduje Trumpa a předpovídá, co udělá v nadcházejících dvou dnech Bolsonaro. Problémem je, že brazilská verze čehokoliv ze zahraničí vždycky vypadá jako levná karikatura.A tak teď Bolsonaro používá ve své vládě neonacistickou symboliku. Úspěšně popularizuje fašistické tendence mezi miliony svých fundamentalistických stoupenců, kteří ho idolizují jako mesiáše.Poté, co byl k rezignaci donucen ministr kultury, protože ve svém projevu v televizi napodobil dekorace, jaké v propagandistickém filmu použil Goebbels sod Richarda Wagnera, hrajícím v pozadí (totéž hrálo v koncentračních táborech na chodbách vedoucích do plynových komor), Bolsonarovi stoupenci začali zdravit nacisticky vztyčenou pravicí a začalo být běžné nosit na horní levé paži pásku s hákovým křížem.-Nejnovějším dodatkem tohoto oživování nacistických symbolů je sklenice mléka. Bolsonaro a jeho stoupenci natáčejí videa, v nichž pijí plnou sklenici mléka. Tato videa se šíří na sociálních sítích. Každý čtvrtek večer přednáší Bolsonaro oficiální projev v televizi, pokaždé s jiným spojencem po boku a s překladatelem do znakového jazyka na druhé straně. V těchto projevech hovoří Bolsonaro k národu a svých plánech a útočí na své oponenty. Sleduje to 50 milionů diváků. Nyní začal pít tu sklenici mléka, k hrůze Izraele, který požádal brazilského velvyslance o vysvětlení.Sklenici mléka ( https://www.nytimes.com/2018/10/17/us/white-supremacists-science-dna.html ), https://forward.com/fast-forward/362986/got-nazis-milk-is-new-symbol-of-racial-purity-for-white-nationalists/ ), totiž používá ultrapravice a další neonacistické, rasistické a fašistické organizace jako symbol rasové čistoty.Bolsonaro hovoří o černoších výrazy, které se používají pro zvířata, jako když se zmínil o obtloustlém černochu a použil výrazu ohledně jeho "objemu", výrazu, který se používá při vážení dobytka. Když hovoří o domorodých indiánech, říká, že to jsou "téměř" lidé. Během vojenské diktatury v letech 1964-1985 byli domorodí indiáni považováni, podle ústavy nadiktované v roce 1967, za "neschopné" a za "trvale nedospělé", tedy za osoby bez rozhodovacích pravomocí, bez majetku a bez jakýchkoliv práv dospělých občanů.Tato otevřeně rasistická ikonografie otevřela Pandořinu skříňku, která existuje ve většině společností, kde jsou nyní uvolňovány základní primitivní pudy, které bývaly dosud potlačovány v důsledku tlaku vnímané většiny. Uvolňování těchto primitivních pudů nyní niči strukturu civilizované společnosti. Podobně jako v Německu v roce 1933, Bolsonaro má podporu jen 30 procent obyvatelsva, ale jeho stoupenci jsou hluční, agresivní, netolerantní, nedemokratičtí a mají na své straně robotickou továrnu na lži, které se šíří mezi těch 50 milionů Brazilců, kteří Bolsonara milují.