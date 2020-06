Koronakrize postihla budoucnost mladých. Čekají je vyšší nezaměstnanost a nižší mzdy

3. 6. 2020

Polovina všech zrušených pracovních míst od vypuknutí pandemie koronaviru připadá na dospělé ve věku do 35 let, kteří podle expertů ponesou největší část ekonomických dopadů, upozorňuje Miguel Ángel García Vega.

Koronavirová krize poničila vyhlídky statisíců mladých ve Španělsku. Ačkoliv mládí bývá často definováno jako úvod určující celý život a určený kariérou, získáním místa k životu, láskou a zklamání, děti, studiem, cestováním, chybováním, utrpením a zármutkem, zhruba 6,5 milionu Španělů, kterým bylo v roce 2008 20-29 let, se nyní nachází ve věku 32-41 let - a docela dobře se může soustředit jen na seznam negativ.

Tato generace představující 14,2 % populace čelí druhé globální ekonomické krizi za pouhých 12 let: Ekonomickému propadu z roku 2008 a nyní pandemii. "Ed è súbito sera", "A náhle přišla noc", jak to vyjádřil italský básník a laureát Nobelovy ceny Salvator Quasimodo. Nikdo nemůže popřít rapidně přicházející melancholii.

V dubnu nezaměstnanost lidí ve věku 25-29 let stoupla o 13,1 %. A v prvním čtvrtletí nezaměstnanost v kategorii do 25 let dosahovala 33 %. Údaje zveřejněné v dubnu představují pochmurný obrázek. Polovina zaniklých pracovních míst, zhruba 460 000, od počátku krize zasáhla lidi mladší 35 let.

Nestabilita nepochybně přichází v nejhorší možnou chvíli. Mladí, kteří vstoupili na trh práce během finanční krize v letech 2008-2013, byli zasaženi, právě když se začínali stavět na vlastní nohy. "Dopad bude ohromný, protože mladí lidí vycházejí již z velmi zranitelné situace charakterizované nestálostí a dosud ještě nezaplatili účet za předchozí krizi," říká María Ángeles Davia Rodríguezová, profesorka univerzity Castile-La Mancha. "Cena tohoto účtu bude z velké části záviset na úrovni bezpečnosti pracovních míst tváří v tvář pandemii. To znamená, zda dotyčná osoba může pokračovat v práci z domova, nebo zda až se vrátí do práce, bude čelit intenzívnímu sociálnímu kontaktu."

Konzultantská firma CEPR Policy odhaduje, že v současnosti lze bezpečně vykonávat z domova pouze 25,4 % všech pracovních míst ve Španělsku. Toto procento může vzrůst na 43 %, pokud omezení budou osekána na minimum. "Existuje rozdělení mezi mladými lidmi, kteří jsou privilegovaní a mají práci, kterou lze vykonávat z odstupu, jako ti, kdo pracují ve finančnictví nebo počítačové vědě, a těmi, kdo pracují ve stravování nebo obchodě s kontaktem tváří v tvář," říká David Grusky, ředitel Stanford Center on Poverty and Inequality při Stanford University. "Takové jsou nové síly nespravedlnosti."

Každá generace byla definována traumatickými událostmi, které obecně vyvolávají strach a nejistotu. Jde o události, které mění způsob, jakým lidé rozumějí světu a ovlivňují způsob, jakým rozhodují a berou na sebe riziko. "Vstupovat na trh práce v časech recese má neblahé a vytrvalé dopady na mzdovou trajektorii mladých Španělů. Důsledky mohou trvat až dekádu," říká Nuria Rodríguezová-Planasová, profesorka City University of New York.

Tisíce mladých lidí má pocit, že jiné generace si vzaly to nejlepší a kolem ostatního natáhly ostnatý drát. Mnozí závidějí svým rodičům, kteří mohou odejít do penze v šedesáti. Ale tato éra je dávno pryč. Nyní je ohroženo asi 60 milionů pracovních míst v Evropě. Budoucnost se podle konzultační firmy McKinsey bude skládat z omezení placené pracovní doby, záplavy dočasných smluv a trvalých propuštění. A opět to budou mladí lidé v oku uragánu, když zmizet může až 7 milionů pracovních míst pro osoby ve věku 15-24 let.

