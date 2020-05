ÚZIS alias Rádio Jerevan

28. 5. 2020 / Jiří Hlavenka

Rádio Jerevan na dotaz posluchačů upřesňuje: ne, nejsou to přesná čísla, jsou to odhady rádia Jerevan. (Na čem jsou odhady postaveny, jak jsou přesné, rádio Jerevan již neodpovědělo).

Tak víte, prosím, s tímto běžte s odpuštěním někam. To, že člověk, který je zdravý jako řípa, na Covid neumírá - nebo jen zcela výjimečně, víme dávno. To, že senioři trpí typicky řadou dalších chorob - no to je objev století, to jsme museli čekat, až nám to sdělí ÚZIS.

A pokud ÚZIS neumí říci, zda by lidé, kteří zemřeli "s Covidem", zemřeli i bez něj, je vyhazování jakýchsi procent do vzduchu naprosto bezcenné, matoucí a nezodpovědné.





PS. Pozn. JČ: Rádi bychom věděli, jaký byl v ČR od začátku pandemie do současnosti počet tzv. "nadbytečných úmrtí", tedy kolik v týdnech od druhé poloviny března do současnosti zemřelo v ČR více lidí než v průměru v těchto týdnech v předchozích letech. To je totiž jediný způsob, jak zjistit skutečný počet obětí koronavirové epidemie.