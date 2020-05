Británie: Skandál arogantního Johnsonova poradce vedl k drastickému poklesu Johnsonovy popularity

27. 5. 2020 / Jan Čulík

Some in No 10 think they’re through the worst of the Dominic Cummings row - tomorrow’s papers suggest not yet. pic.twitter.com/RalL66Lumi

Dobrý večer. Dominic Cummings porušil předpisy. Země to vidí a je šokována, že vláda to nevidí. Čím déle nám budou ministři a premiér tvrdit, že Cummings předpisy neporušil, tím hněvivější bude reakce na tento skandál. Cummings byl člověk, nezapomínejte, který vždycky chápal náladu veřejnosti. Nálepkoval ty, kteří s ním v tom nesouhlasili, jako "elitáře". Měl by rozumět náladě veřejnosti teď. Zuřivost,i pohrdání a úzkosti. Cummings proměnil ty, kdo se usilovně snažili dodržovat předpisy, v hlupáky. A umožnil mnoha dalším lidem, aby tyto předpisy nyní ignorovali.Pan premiér tohle všechno ví, ale navzdory rezignaci jednoho jeho ministra, navzdory rostoucímu znepokojení jeho řadových poslanců, navzdory dramatickému včasnému varování z průzkumů veřejného mínění a navzdory hlubokému celonárodnímu znepokojení, Boris Johnson se rozhodl to ignorovat. Dnes se budeme zabývat tím, co tahle slepá loajalita vypovídá o tom, jak funguje úřad premiéra. Neočekáváme, že se k nám připojí nějaký ministr, avšak to nám nezabrání, abychom kladli tyto otázky.

“Good evening. Dominic Cummings broke the rules. The country can see that...” And so begins a devastating Newsnight introduction. pic.twitter.com/INP16LrEFg

I believe this is much more important than Cummings' lockdown violations. It shows him to be a liar, a fraud and a cheat who is wholly unfit to hold any kind of responsible position, let alone his current role. He and his patrons, Johnson and Gove must go.https://t.co/dmoO6FtEHP — Nick Reeves #FBPE #RuleOfLaw (@nickreeves9876) May 26, 2020

Toto je titulní strana bulvárního deníku The Star. Nabízí Cummingsovu masku:





Maska ZADARMO! Dělejte si sakra, co chcete a ať jdou všichni ostatní do prdele!



JE TO OFICIÁLNÍ, PŘÁTELÉ! POLICIE: NESEDEJTE ZA VOLANT, KDYŽ JSTE SLEPÍ

(Šokující nové doporučení pro britskou vládnoucí elitu)



Jiní poukazují na to, že varovnější je, že je Cummings lhář. V pondělí tvrdil na své tiskové konferenci, že o nebezpečí koronaviru psal už v roce 2019. Ve skutečnosti to dopsal do článku na svém blogu až letos v polovině dubna. Proč?

Toto jsou průzkumy v pravicovém listě Daily Mail:



I don’t know who’s this picture is but best one yet #DominicCummings pic.twitter.com/hCvWZ7iyzP — Pilar Gomez Not watching my Tone FBPE (@redalphababe) May 26, 2020

Toto jsou průzkumy v pravicovém listě Daily Mail:



I don't know who's this picture is but best one yet #DominicCummings pic.twitter.com/hCvWZ7iyzP — Pilar Gomez Not watching my Tone FBPE (@redalphababe) May 26, 2020

A lidová tvořivost: "Tuto jízdu schválil Dominic Cummings. Probíhá testování řidičových očí"Deník Guardian ve svém redakčním komentáři vysvětluje, proč je nynější skandál pro Johnsonovu vládu tak katastrofální:"Do společenské smlouvy, napsal John Locke ve svých Dvou pojednáních o vládě, občané obyčejně vstupují na základě porozumění, že její příjetí je nejlepším způsobem jak si zachovat prosperitu, svobodu a život. Je to smlouva, která selhává, jakmile výkonná moc začne přehánět své pravomoci a začne likvidovat základní svobody.Před dvěma měsíci jsme vstoupili se současnou britskou vládou do velmi mimořádné společenské smlouvy, píše list. Tváří v tvář epidemii, která hrozila zpustošit obyvatelstvo, pokud by se proti ní nic neudělalo, vzdali se v podstatě Britové svých svobod. Tato dohoda vyžadovala obrovskou míru důvěry vůči mocným, která je v moderní éře velmi neobvyklá.To je důvěra, kterou Dominic Cummings nyní zradil. Tím, že pomáhal definovat nové předpisy pro ostatní a pak jednal podle svých vlastních zvyklostí, jednal Cummings proti obecnému blahu. Zuřivost nad jeho předpisy porušující cestou do Durhamu v březnu není dalším konfliktem v pobrexitových kulturních válkách. Hlavní Johnsonův poradce rozzuřil širokou veřejnost v době obrovského strádání a stresu. Z průzkumu společnosti YouGov vyplývá, že velká většina Britáů zastává názor, že by Cummings měl opustit svou funkci Johnsonova poradce.Cummings tvrdí, že jel s manželkou a malým dítětem na vzdálenost 50 km do známého turistického střediska během uzamčení země proto, aby si otestoval oči. Stalo se to internetovým memem a celonárodním vtipem. A to ve chvíli, kdy Británie vstupuje do nejdelikátnější etapy boje proti COVIDU-19. Od příští týden bude zahájeno testování a vyhledávání nakažených kontaktů a tento systém bude vyžadovat přísnou disciplínu od občanů, kteří budou kontaktováni a dostanou instrukce, aby se izolovali na dobu čtrnácti dnů, zatímco ostatní budou mít svobodu. Pokud Cummings nebude potrestán za to, že ignoroval předpis o sebeizolaci v nákaze, lidé budou využívat jeho cesty na Barnard Castle jako výmluvy, proč také nemusejí dodržovat karanténu.Vážné chyby britské vlády, které vedly k nejvyššímu počtu mrtvých v Evropě, už ohrozily důvěru veřejnosti v její vedení.- Nová studie o víkendu potvrdila pravdu, kterou už veřejnost přijala - zbytečný odklad při zavádění uzamčení zeměš stál mnoho životů. Lidé jsou přesvědčeni, z dobrých důvodů, že byla trestuhodně zanedbána bezpečnost obyvatel pečovatelských domovů. Jedinečná společenská smlouva, dohodnutá v březnu, musí vydržet, pokud má Británie v nadcházejících měsících přežít, avšak ta smlouva je nyní ohrožena. Neodstranění Cummingse z jeho funkce tu smlouvu ohrožuje ještě víc."