Konec, ať jdou všichni do prdele! Tohle je konec! řve Bolsonaro proti Nejvyššímu soudu a parlamentu

29. 5. 2020 / Fabiano Golgo



Už to není otázka "jestli", ale "kdy" se uskuteční v Brazílii puč, říká Bolsonarův syn...



Populistický křesťanský ultrakonzervativní brazilský prezident Jair Bolsonaro stále ještě vede donkichotský boj proti všem demokratickým institucím a připravuje vojenský puč. Jeho syn Eduardo, známý jako 03, poslanec dolní komory parlamentu, prohlásil na videu, že nejde o to, jestli dojde k pokusu zlkikvidovat parlament a Nejvyšší soud, ale jde o to, kdy k tomu dojde.



Stalo se to poté, co Federální policie na žádost Nejvyššího soudu provedla razie v domovech asi desítky bloggerů, podnikatelů a politiků, kteří jsou údajnými spolupracovníky protizákonné továrny lživého zpravodajství, známé jako Gabinete do Ódio (Úřad nenávisti), v jehož čele stojí Carlos Bolsonaro, syn známý jako 02.





Bolsonaro oficiálně oznámil, že už nebude poslouchat Nejvyšší soud ani parlament protože, podle něho, "nyní je vláda přímo od lidu a lidem, skrze mne".



Bolsonaro se vyjádřil, že Federální policie měla ignorovat příkaz zahájit vyšetřování jeho spojenců. Tvrdil, že "absurdní příkazy se nemusejí plnit, a poslal zprávu tomuto brazilskému ekvivalentu americké FBI: "Vy patříte mně, rozkazuji vám já, nikoliv soudy či parlament".



Bolsonarův šéf štábu generál Augusto Heleno vydal oficiální prohlášení, v němž varuje, že jestliže Nejvyšší soud nebude respektovat moc prezidenta, "institucím hrozí vážné důsledky". Zmínil se o vojenském puči. Skupina téměř stovky armádních a námořních důstojníků zveřejnila prohlášení, v němž vyhrožuje, že podpoří "likvidaci institučních struktur", pokud bude Bolsonaro i nadále terčem rozhodnutí Nejvyššího soudu.



Bolsonarovi stoupenci zveřejnili doslova miliony videozáznamů obsahujících výhrůžky smrtí adresované Alexandremu Moraesovi, soudci Nejvyššího soudu, který vede vyšetřování proti továrně lživého zpravodajství a nenávisti, kterou, jak se zdá, financují Bolsonarovi spojenci a je také dokonce zřejmě financována z veřejných peněz.



Ve čtvrtek poslalo izraelské velvyslanectví oficiální žádost Bolsonarovi, aby nedovoloval svým stoupencům, aby ho zdravili nacisticky vztyčenou pravicí, a protestovalo proti tomu, že Bolsonaro označil policejní razie proti osobám podezřelým z šíření fake news jako "křišťálovou noc".



Mezitím Brazílie prohrává jen se Spojenými státy v počtu (oficiálně) registrovaných úmrtí na koronavirus. 60 procent brazilského obyvatelstva totiž nedodržuje opatření sociálního distancování, které zavedli primátoři měst a guvernéři. Bolsonaro každodenně tvrdí, že COVID-19 neexistuje (vymyslela si ho levicová média), anebo ho vytvořila Čína s cílem přivést kapitalismus k bankrotu a proměnit svět v komunismus.



Reportéři pěti nejdůležitějších televizních a tiskových sdělovacích prostředků se rozhodli bojkotovat každodenní Bolsonarovy interviewy před prezidentským palácem, protože Bolsonaro dovoluje, aby se mezi novináři mísili jeho stoupenci, takže novináři nemohou klást otázky, aniž by byli sprostě napadáni nadávkami a skandováním hesel. Od minulého týdne je Bolsonaro svědkem fyzických útoků proti těmto novinářům. Dovolil je. Jednu reportérku Bolsonarovi stoupenci udeřili do hlavy a do oka brazilskou vlajkou, pět reportérů bylo zbito a zkopáno na zemi za to, že dali Bolsonarovi nepříjemné otázky. Bolsonaro reagoval, že když jeho synové lhali, taky dostali do držky.



Navzdory tomu všemu Bolsonara tvrdě podporuje 30 procent voličů, bez ohledu na to, co říká nebo dělá. Zatímco populisté jinde obyčejně oslovují nevzdělané lidi, v Brazílii se rekrutuje těchto 30 procent voličů většinou z vyšších vrstev. V mé rodině s výjimkou mé matky (můj otec nikdy neodhalil své politické názory a nechodí volit) a jednoho bratrance, všichni moji strýcové, tety a osm bratranců jsou nadšeni tímto údajným tropickým mussolinim.



Bolsonaro představuje nenávist, kterou pociťují elity vůči nižším třídám, které získaly během levicových vlád Luly a Dilmy Rousseffové kupní sílu, díky sociálním reformám, které vedly k tomu, že 32 milionů lidí bylo osvobozeno z chudoby a vstoupilo do středních vrstev, Lula a Rousseffová také odstranili negramotnost dospělých. Po dobu 14 let byla Brazílie svědkem inkluzivních opatření, která vedla k tomu, že černoši získali poprvé přístup k vyššímu vzdělání a k lepším pracovním příležitostem. Rasismus od vyšších vrstev se stal běžnějším. Více než polovina brazilského obyvatelstva pochází z Afriky (jen Nigérie má více černochů než Brazílie). Fundamentem Bolsonarovy podpory jsou tito rasisté.



Už nejméně dva měsíce probíhá v Brazílii krize institucí. Bolsonaro nebyl svržen prostě proto, že jeho podpora pochází od bohatých lidí. Bolsonaro si kupuje politickou podporu tím, že prodává politické funkce skupině zkorumpovaných politiků, která se jmenuje Centrão (Velké centrum). Ti už údajně získali politické funkce, které jim umožňují rozhodovat o asi 125 miliardách dolarů státního rozpočtu.



Analytikové očekávají, že v nadcházejících týdnech dojde v Brazílii k vojenskému puči, vzhledem k Bolsonarově rétorice.



Pokud se Bolsonaro pokusí o vojenský puč, zřejmě vznikne v Brazílii občanská válka mezi dvěma křídly armády. K tomu došlo už při minulých pokusech o puč, kdy ho severní, středozápadní a část jižních armádních praporů podpořila, zatímco São Paulo a jižní vojenské prapory se tradičně stavějí proti takovým pokusům.

0