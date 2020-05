Hongkong je ztracen

29. 5. 2020

Pokud Čínu nečekají vážné následky za útok na občanské svobody v Hongkongu, vojenský útok na Tchaj-wan je pouze otázkou času, varuje Alexander Görlach.

Čínský Národní kongres lidových zástupců se chystá schválit nový "bezpečnostní zákon", který obchází hongkongské zákonodárce - a mezinárodní společenství se široce obává, že fakticky ukončí autonomii tohoto teritoria.

Norma by postavila mimo zákon prohlášení ve prospěch demokracie, svobody a lidských práv, která označuje za podvracení nebo pobuřování podkopávající národní integritu Číny.

Čínský autokrat Si Ťin-pching a lídři jeho strany opět porušují základní zákon Hongkongu, miniústavu, která byla zavedena v roce 1997, při vrácení území Velkou Británií.

Vloni se Peking pokusil prosadit novelu zákona o extradici, která by mu umožnila postavit "problematické" občany Hongkongu před soud v pevninské Číně. A to by sloužilo jedinému účelu: Potlačení disentu a pozavírání disidentů.

Nyní je naneštěstí Hongkong navzdory masovým protestům občanů ztracen. Ale Čína musí pocítit vážné důsledky svých akcí. Jinak se podnícena úspěchem pokusí o anexi sousedního Tchaj-wanu, který se od ní oddělil po občanské válce v roce 1949. Vládnoucí komunistická strana je natěšená na zničení úspěšné tchaj-wanské demokracie, protože se obává, že by mohla inspirovat prodemokratické hnutí doma.

Demokratické mezinárodní společenství tedy musí uvalit sankce na autokratickou Čínu a donutit ji, aby dodržovala své sliby. Německo by se mělo postavit na stranu Spojených států a Británie, které již podnikly kroky v tomto směru. Diplomatické vztahy s Tchaj-wanem je třeba posílit a poskytnout zemi záruky vojenské pomoci v případě čínského útoku.

Podrobnosti v angličtině: ZDE