Koronavirus: Třiatřicetihodinová cesta z Budapešti do Varšavy

29. 5. 2020

Normálně by člověk letěl hodinu, anebo by jel vlakem přes noc. Jenže polská letiště jsou uzavřena, a česká a slovenská hranice také. Takže to byl delší výlet, píše středoevropský reportér deníku Guardian Shaun Walker. Vyjel jsem z nádaraží Budapest Keleti v pondělí v poledne...

Budapest-Warsaw in times of Covid: usually a one-hour flight or overnight train. With Polish airports closed and Cz/Slovak closed for transit it was a longer trip... I started at Budapest Keleti on Monday lunchtime... pic.twitter.com/2E27uBtZ6w

Then Linz-Nuremberg and a few hours sleep in an empty Nuremberg before early morning train to Berlin pic.twitter.com/bLDkyGDM1M — Shaun Walker (@shaunwalker7) May 28, 2020

Then had to walk 5km passed abandoned former E German barracks close to the border, and across the Oder to the town of Kostrzyn. Brief and polite border check of temperature and documents allowing my entry to Poland as a journalist. pic.twitter.com/nGASh1eDJC — Shaun Walker (@shaunwalker7) May 28, 2020

Pak čas na relativně nechutnou pizzu a šestihodinový vlak do Varšavy, kam jsem dojel ve 23 hodin. Trvalo to 33 hodin, jel jsem šesti vlaky a stálo to 150 euro. Docela příjemná cesta.







Then time for a fairly unappetising pizza and a six-hour train to Warsaw, arriving at 11pm, 33 hours, six trains and €150 later. Quite a pleasant trip. pic.twitter.com/U5QF2oMtQd — Shaun Walker (@shaunwalker7) May 28, 2020



