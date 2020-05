Můžeme přestat s předstíráním, že je Trump schopen vykonávat funkci prezidenta?

29. 5. 2020

V různých dobách během posledních tři a půl let se mnozí z nás ptali, co by se stalo, kdyby prezident Trump opravdu zašel příliš daleko, nebo pokud by se jeho chování stalo tak znepokojivým, že už by nebylo možno popírat jeho neschopnost zastávat post nejmocnějšího člověka na Zemi, napsal Paul Waldman.



Avšak lidská kapacita popírat zjevná fakta je zřejmě takřka nekonečná. Podívejme se, čeho byl náš prezident v posledních několika dnech schopen: Zatímco počet obětí koronaviru atakoval hranici 100 000, Trump nevyjádřil takřka žádnou lítost nad mrtvými, žádnou sympatii rodinám, ani neuznal za vhodné vyhlásit národní smutek. Před řízením reakce administrativy na pandemii dává přednost oslavování ekonomického oživení, které je podle něj za dveřmi, zatímco šíří konspirační teorie o tom, že počet mrtvých je nadsazen. Minulý víkend odjel na golf. V sobotu a neděli na Twitteru opakoval výsměch na adresu předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové, s nímž přišla bývalá kandidátka na guvernéra státu Georgia Stacey Abramsová. Ve snaze vyvolat novou vlnu kulturních válek vyzval kostely, aby se otevřely a shromáždily farníky v místnosti, kde budou dýchat stejný vzduch, a pohrozil, že zruší nařízení guvernérů, kteří dosud taková shromáždění nepovolují. Takovou pravomoc prezident nemá. Takřka obvinil moderátora Joe Scarborougha z vraždy mladé ženy, která v roce 2001 zemřela v kanceláři tehdejšího kongresmana, což rodině zemřelé přineslo nevýslovné utrpení v podobě zájmu konspiračních teoretiků. Opakovaně trvá na tom, že nadcházející volby budou "zfalšovány", protože státy řízené Republikány i Demokraty zjednodušují korespondenční hlasování. Snaží se tak delegitimizovat budoucí volby, ačkoliv existuje dostatek důkazů, že korespondenční hlasování nezvýhodňuje žádnou ze stran. Pravdou je, že Trump teď není jako lidská bytost o moc více opovrženíhodný, než byl vždy. Standardní trumpovské chování se jen stalo děsivějším, když k němu dochází během probíhající národní krize. Je to realita kolem něj, co se změnilo - a on je neschopný na ni reagovat. Jak se blížíme k dalším volbám, Republikáni podporující Trumpa se snaží sami sebe přesvědčit, že Trump není tak špatný, jak vypadá, nebo že Joe Biden je monstrum, nebo že vše na čem záleží je vítězství. V budoucnosti, až se ohlédneme za tímto temným obdobím, bychom měli odolat pokušení soustředit se výhradně na samotného Trumpa. Udělat to by znamenalo omlouvat ty, kdo přesně věděli, co je zač, ale předstírali, že mohou pracovat na jeho setrvání v úřadě a nepošpinit se přitom. To nelze - a jejich morální vina se stává každým dnem jasnější. Podrobnosti v angličtině: ZDE

0