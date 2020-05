Sága britské podvodnické vládní elity pokračuje: Cummings odmítl rezignovat i se omluvit

26. 5. 2020 / Jan Čulík

So people who have never heard about Dominic Cummings until this weekend are saying “Who is this guy? Why would he test his eyesight by taking his kid for a drive? Why was he given all this time?” They will want to know more. And they will. — Peter Jukes (@peterjukes) May 25, 2020

A second bishop received death threats from Cummings fans. Looovely people. https://t.co/XDIvIhuMhF — Steve Peers (@StevePeers) May 25, 2020

The Government’s new eyesight test for drivers pic.twitter.com/hYBNQkbhZo — Kevin Maguire (@Kevin_Maguire) May 25, 2020

For goodness sakes man ‘fess up. You were feeling better it was Mary’s birthday, it was a lovely day - you went out on a trip before going back to work the next day. And in so doing you absolutely broke the rules. Say sorry to the millions who have kept to the rules and jog off. — Anna Soubry (@Anna_Soubry) May 25, 2020

Watch @campbellclaret give Johnson and Cummings both barrels "They are the most pathetic craven bunch of people...Johnson has been exposed for what he is, he's a liar and a charlatan, he's not up to the job, Cummings is, we've seen what he is today...I find it shameful." pic.twitter.com/Gft5CHXDEz — Brexitshambles (@brexit_sham) May 25, 2020

Při svém půlhodinovém vystoupení, které přímým přenosem vysílal rozhlas (Cummingsova řeč byla přerušována zvukem vuvuzely, na niž před Downing Street troubil demonstrant) působil Cummings, který je normálně nesmírně brutální, agresivní a arogantní, kcdyž četl své prohlášení, relativně zkroušeně. Nevím, zda to bylo jen tím rozhlasovým přenosem, protože při sledování klipů z tohoto vystoupení později v televizi už Cummings zkroušeně nepůsobil. Je to možná proto, že v následných otázkách se zase docela arogantně hádal s novináři.Cummings na tiskové konferenci nejprve přečetl prohlášení, o němž pak někteří právníci na Twitteru psali, že to působilo, jako že mu to připravil nějaký právník, protože to prohlášení mělo formální tvar svědecké výpovědi u soudu.Cummings v prohlášení uvedl, že když jeho manželka onemocněla koronavirem, měl obavu, že v Londýně nebude nikdo, kdo by se postaral o jejich čtyřletého syna (jak na to pak poukázali mnozí, Cummingsova manželka má v Londýně příbuzné, Cummings mohl požádat šéfa britské státní služby o oficiální pomoc). Cummings se tedy v onen březnový pátek rozhodl naložit rodinu do automobilu a odvezl je - čímž porušil přísný předpis vlastní vlády, který nařizoval, že má-li někdo nákazu, musí bezpodmínečně zůstat doma - šestihodinovou jízdou na farmu svých rodičů v severoanglickém Durhamu. Cestou se prý nikde nezastavil.Nikomu Cummings o svém rozhodnutí odjet do Durhamu neřekl, neinformoval o tom ani šéfa britské státní služby, jemuž je podřízen, ani Borise Johnsona.To vyvolalo u řady komentátorů pozdvižení. Vzhledem k tomu, že při pozdější jízdě na výlet do malebného městečka Castle Barnard na vzdálenost 50 km od Durhamu potřeboval podle Cummingsova svědectví jeho čtyřletý syn se vyčůrat, takže museli zastavit u silnice, jak je možné, že se nepotřebovat vyčůrat během šestihodinové cesty z Londýna? Lidé se také ptají na Twitteru, jak je možné, že za celou pětihodinovou cestu - a pak ani při zpáteční cestě - Cummings nemusel nikde koupit benzín. "Takové auto, které dokáže ujet 900 km bez natankování, bych chtěl mít," napsal jeden komentátor na Twitteru.Když se Cummingsův zdravotni stav poněkud zlepšil, rozhodl se, že v pondělí velikonoční musí bezpodmínečně odjet zpět do práce do Londýna. Jenže koronavirová infekce poškodila jeho zrak, takže dost dobře neviděl. Podle jeho svědectví měla manželka obavu, že s poškozeným zrakem neujede zpět celých těch 450 km do Londýna.Právě proto prý se vydali na Boží hod velikonoční zkusmo na kratší, hodinovou cestu, do vzdálenosti 50 km od Durhamu do malebného městečka se zříceninou hradu Barnard Castle - aby prý vyzkoušeli, zda dokáže řídit.Toto Cummingsovo svědectví vyvolalo na sociálních sítích v Británii obrovské pobavení: "V důsledku koronavirové nákazy se mi vážně zhoršil zrak. Proto, abych vyzkoušel, zda dokážu řídit, naložím manželku i čtyřletého syna do automobilu a pojedu s nimi hodinu na vzdálenost 50 km a zpět," píší lidé na Twitteru. Prostě nevěří. Mimochodem, Cummingsova manželka měla v Boží hod velikonoční narozeniny. Spíš je daleko pravděpodobnější. že se prostě vydali na narozeninový výlet.A vůbec: Cummingsova manželka má řidičský průkaz. O Velikonocích se už z koronavirové nákazy uzdravila. Proč manželovi nenabídla, že rodinu odveze do Londýna zpět ona?Na opakované výzvy novinářů, aby se britským občanům, kteří často přísně dodržovali příkazy týkající se uzamčení země, na úkor velkých protivenství, Cummings omluvil, to Johnsonův poradce prostě odmítl učinit. Přiznal, že je si vědom, že britská veřejnost kvůli jeho jednání zuří, ale vinu za to přičetl sdělovacím prostředkům.- Proč Cummings v Londýně nezkusil jiné možnosti? Dominic Cummings a jeho manželka mají příbuzné v Londýně. Proč namísto jízdy do Durhamu nepožádali o pomoc je? Anebo, jak na to poukázal v britském rozhlase jeden konzervativní poslanec, proč nepožádali o pomoc vedení státní služby?- Když byli v Durhamu, jejich čtyřletému synovi začalo být velmi špatně. Odvezli ho do místní nemocnice. Oba rodiče byli nakažení koronavirem. Vzali v úvahu., že tu nemocnici nákazou ohrožují?. Když měl Cummings problémy s viděním, jaktože mu nevadilo naložit do automobilu manželku a syna a řídit auto na vzdálenost 50 kilometrů do Castle Barnard?- Proč Cummings a Downing Street odmítali o těchto záležitostech až do pondělí 25. 5. hovořit s médii? Guardian a Daily Mirror žádaly Cummingse a Downing Street bezvýsledně o vyjádření k jeho cestě do Durhamu opakovaně po dobu šesti týdnů.- Cummings svědčil, že v Durhamu "šli na procházku do lesa". Kdy to bylo? Podle předpisů britské vlády nemá nikdo, kdo je nakažen koronavirem, chodit ven.Po Cummingsově vystoupení ho začali Johnsonova vláda a někteří konzervativní poslanci obhajovat, avšak celá řada konzervativních poslanců neustoupila od jeho dosavadní kritiky a od požadavku, aby rezignoval. Zuřivost na Twitteru neustává. Zde je několik příkladů:Takže lidé, kteří až do minulého víkendu netušili, kdo je Dominic Cummings, teď říkají "Co je tohle za člověka? Proč by testoval svůj zrak tím, že vezme své dítě autem na výlet? Proč mu dali veškerý tento čas?" Budou chtít vědět víc. A taky se to dovědí.Už druhý britský biskup dostal výhrůžky smrtí od Cummingsových stoupenců. Slušní lidé:Nový oční test britské vlády pro řidiče:Proboha, člověče, přiznej se. Bylo ti líp, Mary měla narozeniny, bylo hezky, a tak jste si vyjeli na výlet předtím, než ses chtěl druhý den vrátit do práce. A tím si absolutně porušil všechny předpisy. Omluv se milionům lidí, kteří ty předpisy dodržovali, a zmiz už.Alastair Campbell, bývalý tiskový mluvčí Tonyho Blaira, v televizi Sky News: "Byla to absolutní havárie, ta jeho tisková konference. Bylo neuvěřitelné, že on si myslí, že mu to pomohlo. Pořád opakoval, že teď dostává jeho svědectvím veřejnost kompletní informace, a že proto pochopí, proč udělal to, co udělal. Ty výmluvy byly neuvěřitelně nedostatečné, on snad říkal, že jel do Barnard Castle, aby si ověřil, jestli vidí, jestli jsou jeho oči dost dobré na delší cestu? To mi přišlo jako neuvěřitelné. Strávil spoustu času v lese. A druhá věc, která je pozoruhodná: On hraje na tu otázku bezpečnosti. Říká, že musel jet do Durhamu, protože jeho dům v Londýně se stal terčem nenávisti. No, o tom vám řeknu pár věcí. Zaprvé, až do dneška, kdy šel někdo za ním, předpokládám, že to byl nedávno najatý herec, až donedávna chodil tou ulicí naprosto bezstarostně, bez jakékoliv ochrany, žádný strach neměl. Existuje něco, čemu se říká Centrální jednotka, kterou političtí poradci používají, a ti vám poskytují poradenství ohledně bezpečnosti. Jsme uprostřed krize. Plná pozornost premiéra a vlády by se měla zaměřovat na to, jak nás dostat z téhle krize. K níž přistupují tak strašně nekompetentně, od začátku až do teď. A oni teď, celé odpoledne, seděli u televize, koukali na Twitter, a snažili se zjistit, co píší pravicová média. Jsou to naprosto trapní, zbaběli ubožáci, kteří si nezaslouží tam být. Oni jsou teď tímhle zdiskreditováni všichni, jestli si nedají velký pozor. Vůbec mě nezajímá, co Johnson udělá. Byl odhalen a je teď všem jasné, co je to za člověka, je to lhář, je to šarlatán, není schopen tu premiérskou funkci vykonávat, a Cummings - dneska jsme viděli, co je to za člověka. Je mi líto, pane redaktore. Je to celé naprosto ostudné. Že tohle je naše vláda. V této chvíli celonárodní krize. Je to celé absolutně ostudné.





A satirický komentátor Guardianu John Crace o Cummingsově vystoupení napsal toto:Klasický Dominic. Downing Street v něm má svého vlastního prince Andrewa (zdiskreditovaného člena královské rodiny, obviňovaného ze sexu s nezletilou dívkou). Dokažte, jak velký respekt máte pro veřejnost a pro média tím, že na svou vlastní tiskovou konferenci přijdete s půlhodinovým zpožděním. A pak samozřejmě pokračujete tak, jak jste začal. Protože tisková konference Dominica Cummingse byla o jeho vlastní výlučnosti. Jak předpisy platí pro něho jinak než pro malé lidi.Dostalo se nám hodinového zmateného blábolu, který byl zakamuflován jako mučednictví svatého Dominica. Muže, který jednal jedině v nejlepším zájmu své rodiny a své země. Muž, proti kterému se daleko více hřeší, než že by hřešil on sám.Většina toho, co nám Dominic sděloval, nedávala smysl. Ne, neobtěžoval se získat od lékařů o svém stavu a stavu své manželky jakékoliv lékařské informace, anebo vůbec říci Borisovi, co plánuje udělat. Protože on je přece Něco Extra - on je ten skutečný premiér - takže to nebylo zapotřebí. Ano, řekl Borisovi, kde je, až o týden později, ale tou dobou byli oba tak nemocní, že si pohodlně nepamatují, že o tom mluvili, a zapomněli to až do té doby, kdy jim to Guardian a Daily Mirror nezdvořile připomněli.To byl ale jen začátek. Auto mělo plnou nádrž benzínu - samozřejmě - a tak se ukázalo, že jeho syn, který se musel vyčůrat při půlhodinové jízdě do Barnard Castle, měl při šestihodinové jízdě do Durhamu železný močový měchýř. Jakmile dojeli do Durhamu, jak Dominic, tak jeho manželka Mary onemocněli koronavirem. Porušili karanténu jen jednou, když zajeli do místní nemocnice, protože jejich synovi nebylo dobře, a dodržovali tak karanténu celých čtrnáct dní.Pak v patnáctý den svatý Dominic zažil zmrtvýchvstání. A i když mu bylo ještě hodně špatně, už se chystal jet zpět do Londýna a znovu odtamtud řídit zemi. Existoval jen malý problém. Začal špatně vidět. Tak nejlepším způsobem, jak zjistit, zda je bezpečné, aby s poškozeným zrakem sedl za volant, bylo nacpat svou rodinu do auta a jet na padesátikilometrový výlet do Barnard Castle.Nejsem si tak úplně jist, jestli to doporučují silniční předpisy. Pak se vrátili do Durhamu na procházku v lese.Všechno tohleto nám sděloval se sotva potlačeným vztekem. Klasický Dominic přece nikdy nic nevysvětluje a nikdy se neomlouvá. A i když nevyřkl jediné slovo omluvy, bylo cítit, že celé to prohlášení je omluvě dost blízko. Už jen to, že musí vystoupit před novináři, pro něž pociťuje jen pohrdání, a předstírat, že zdvořilý, muselo být nesnesitelným ponížením.Jakmile se ho pak novináři začali ptát, jeho maska začala praskat. Udělal přece jen to, co by udělal za takovýchto okolností každý. Až na to, že nikdo jiný to neudělal. Lidé v daleko složitějších situacích a bez komfortu druhého domova ve vzdálenosti 400 km dodržovali předpisi. Protože to byli blbci. Proletáři, kteří nejsou schopni samostatně myslet. Pokud má Dominic vůbec nějakou chybu, jen tu, že je nesmírně milující otec. Ničeho nelituje.Opakovaně ho novináři žádali, aby se omluvil, a on to opakovaně odmítl udělat. Nic takového. Všechno bylo naprosto v pořádku, a právě proto Dominic i jeho manželka napsali články pro časopis Observer, které obsahovaly nepravdivé informace. Možná on i Mary byli v takovém deliriu, že zapomněli napsat, že nebyli v Londýně.A pak se Dominic proměnil stoprocentně v Trumpa. Všechno, co o něm bylo napsáno v tisku, je stoprocentně Fake News. Až na to, co vyšlo v Guardianu a v Daily Mirroru, to Dominic potvrdil.Napadlo ho, že by měl nabídnout svou rezignaci? Odmítavě nad tím pokrčil rameny. Komuže že by tu rezignaci měl nabídnout? Sám sobě? Borisovi ji nemělo cenu nabízet, protože to je přece jen jeho loutka. Jen si pamatujte, kdo pracuje pro koho.Skončilo to ve slepé uličce. Pokud si Dominic myslel, že tisková konference vyčistí vzduch, pak špatně interpretoval náladu národa, stejně jako když argumentoval svou vlastní výjimečností.Také bylo hluboce ironické, že člověk, jehož celá politická kariéra je založena na jednoduchosti jeho politických hesel, nyní hájil svou kariéru tvrzením, že život je složitý. Dokonce uzavřel tím, že říkal, že nemá smysl odpovídat na některé otázky, protože odpovědi by byly matoucí. Takže mohou jít novináři kamsi.Kompletní článek v angličtině ZDE