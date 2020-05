K bludům, nebezpečně šířeným v Česku, že vražednost COVIDU-19 se přehání

28. 5. 2020 / Jan Čulík

Česká republika měla velké štěstí, že zavedla karanténní opatření relativně velmi brzo, a zlikvidovala mezinárodní turistický provoz. Vede to k tvrzení některých neodpovědných zdravotnických činitelů v Česku, že se nebezpečí COVIDU-19 přehání, že stejně zemřeli jen staří a už nemocní lidé. Kromě toho, že je to obscénní ostrakizace starších občanů ve společnosti, kteří mají stejné právo na život a péči jako mladí, je to také nesmírně zavádějící.

Britský Office for National Statistics poukazuje na to, že srovnáním "přebytečných úmrtí" s průměry z předchozích let vychází najevo, že počty mrtvých na koronavirus jsou daleko vyšší než vládami oficiálně zveřejňované údaje. Zatímco britská vláda uvádí počet zemřelých kolem 37 000, britský národní statistický úřad konstatuje, že jich bylo téměř 60 000.









Financial Times dokazuje, že z analýzy "přebytečných úmrtí" vyplývá, že Británie zaznamenala největší počet mrtvých na milion obyvatel na světě. ZDE

Mezinárodní debata v této věci dochází stále více k závěru, že jediným spolehlivým způsobem, jak zjistit úmrtnost na COVID-19, je přesně zaznamenat veškerou úmrtnost od začátku pandemie (vzhledem k tomu, že trvá přibližně tři neděle až měsíc, než nakažený pacient na COVID-19 zemře, jde v případě ČR o údaje cca od začátku dubna 2020) a srovnat ji s průměry z téhož období za předchozí léta. Tyto tzv. "excess deaths", "přebytečná úmrtí", jsou skutečným údajem o počtu obětí koronavirové pandemie. A právem se mezi ně počítají i lidé, kteří třeba v daném období zemřeli na neléčený infarkt či rakovinu, protože se báli jít do nemocnice.Kolik zemřelo lidí v období pandemie v České republice v pečovatelských ústavech a v domovech důchodců? Z mezinárodního srovnání vyplývá, že nejpostiženější v mnoha zemích světa byli právě občané žijící v těchto institucích. V některých zemích, jako je Británie či Švédsko, byla míra úmrtí v těchto institucích naprosto šokující.Někteří obdivují Švédsko, které nezavedlo uzamčení země. Je to nebezpečná pošetilost.Švédsko patří k souboru zemí, které mají největší úmrtnost na koronavirus, stejně jako Británie, Itálie, Francie a Španělsko. ZDE A ještě jednu věc: Samozřejmě, většina úmrtí postihuje lidi starší 65 let. Ovšem umírají lidé každého věku, a stovky malých dětí byly postiženy vážným všeobecným zánětem organismu. Jistě, statistikové upozorňují, že počty úmrtí v mladších generacích jsou malé. Potíž je, že nikdo moc neví, kdo nakonec na koronavirus zemře - je to loterie. Umírají někdy i zcela zdraví lidé, je to zřejmě dáno nějak geneticky.Takže bagatelizace problému je neodpovědná a nebezpečná.Samozřejmě, že musejí vlády činit taková opatření, aby lidé zároveň neumírali na kolaps ekonomiky.