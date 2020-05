Biskupové anglikánské církve útočí na Johnsona, že hájí Cummingse

25. 5. 2020





Vedoucí představitelé anglikánské církve nezvykle ostře zaútočili na Borise Johnsona za jeho obhajobu Dominica Cummingse, který v březnu a v dubnu letošního roku porušil přísné karanténní předpisy britské vlády a cestoval k rodičům na vzdálenost více než 400 km.



Více než desítka biskupů anglikánské církve zpochybnila integritu Borise Johnsona po jeho nedělním televizním vystoupení, při němž odmítl uznat, že Cummings porušil předpisy karantény, když cestoval se svou nakaženou manželkou a dítětem do severoanglického Durhamu.



Biskupové konstatovali, že Johnsonova obrana Cummingse je "absurdní", že Johnson "vůbec nemá žádný respekt pro lidi", "chybí mu integrita" a riskuje ochromení důvěry veřejnosti vůči vládě. Pete Broadbent, biskup z Willesdenu, napsal na Twitteru: "Johnson se teď plně proměnil v Trumpa."

Nick Baines, biskup z Leedsu, konstatoval: "Lidé po celé zemi udělali obrovské oběti s cílem poslechnout vládní předpisy. Lidi nebyli přitomnosti členů svých rodin, když ti umírali. Te se ale dovídáme, že je jedno pravidlo pro občany a druhé pro úřad premiéra a pro elitu."Po Johnsonově nedělním televizním vystoupení napsal Baines na Twitteru: "Otázka nyní je: Akceptujeme, že se nám lže, že se vůči nám chovají arogantně a Johnson s námi zachází jako s idioty? Morální problém se netýká Cummingse, ale premiéra a jeho ministrů a poslanců, kteří toto chování považují za přijatelné. Co máme učit naše děti? Ptám se jako odpovědný otec.,"John Inge, biskup z Worcesteru, napsal: "Absurdní Johnsonova obhajoba Cummingse je urážkou všech těch, kdo učinili tolik obětí kvůli bezpečnosti druhých."Podobně se vyjádřili četní další biskupové. ZDE V pondělí posílil nátlak na Johnsona, aby Cummingse propustil. Nejméně 18 konzervativních poslanců veřejně požaduje, aby Cummings čelil důsledkům svého chování.Nezodpovězeny zůstávají četné otázky, například zda se Cummings cestou do Durhamu zastavil v nějaké restauraci na dálnici, čímž by potenciálně nakazil další lidi, a zda skutečně jel na Boží hod velikonoční na výlet do Barnard Castle, 50 km od Durhamu.Johnsonova nedělní televizní obhajoba Cummingse nezastavila vlnu hněvu mezi konzervativními poslanci, kteří dostávají od svých voličů zuřivé reakce.V pondělí svědčil jeden konzervativní poslanec, David Warburton, o tom, že jeho otec zemřel sám, protože Warburton dodržel předpisy karantény, a kritizoval, že pro Cummingse "zřejmě platí jiné normy". ZDE Učitel chemie v důchodu Robin Lees podal na Cummingse oficiální stížnost policii poté, co ho viděl dne 12. dubna, jak s rodinou jde městečkem Barnard Castle a pak nastupuje do svého automobilu. V té době byl Cummings ještě infekční, jak napsal v časopise Spectator. Lees policii také poskytl SPZ automobilu, v němž Cummings odjížděl, a žádá, aby policie vyšetřila za pomoci svých průmyslových kamer na silnicích, odkud vůz přijel a kam odjel.Podrobnosti v angličtině ZDE