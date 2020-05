Měsíc poté: Právní stát jako hodnota v kontextu pandemie

25. 5. 2020 / Radek Mikula





Kritické ohlasy čtenářů vyvolal koncem dubna článek Štěpánky Saadouniové, který tvrdě kritizoval rozhodnutí Městského soudu v Praze, jímž byla zrušena čtyři opatření, která omezovala volný pohyb osob a maloobchodní prodej, a která byla nejprve vydána podle zákona o nouzovém stavu, ale pak nezákonně přeměněna na mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Jeden z kritiků dokonce přirovnal myšlenkové procesy autorky k zaslepené nenávisti nižších vrstev francouzské společnosti v době těsně před revolucí z roku 1789 a zpochybnil legitimitu publikace jejího článku v Britských listech. Ten má tři základní aspekty - epidemiologický, právní a sociálně-ekonomický.





Bylo neústavní, když si práva vlády přisvojilo Ministerstvo zdravotnictví mimo kontrolu Poslanecké sněmovny. Máme systém parlamentní demokracie, ne demokracie vládní a už vůbec není vrcholným orgánem moci Ministerstvo zdravotnictví. Ministerstvo chce nový zákon, který mu to umožní i mimo ústavní pravidla nouzového stavu.







Co kdybychom rovnou zrušili volby a všechny ústavní orgány? Vždyť tady beztak reálně vládnou nikým nevolení soudci, kteří rozhodují od stolu o osudech 10 milionů lidí. A bez mrknutí oka.