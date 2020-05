Jane Goodallová: Pandemii koronaviru jsme zacházením se zvířaty "na sebe" přivolali sami

25. 5. 2020

Doktorka Jane Goodallová gratulovala thinktanku Class of 2020 k unikátní promoci a řekla, že ačkoliv nás možná po koronaviru čeká jiný svět, měli by absolventi doufat, protože virus přiměl lidi najít v sobě to nejlepší, napsala Louise Boyleová.



Slavná ochranářka ve svých šestaosmdesáti letech přednesla projev ke studentům z celého světa z rodinného domu v anglickém Bournemouthu, kde žije v karanténě. Vyjádřila soustrast mnohým, kdo absolvují studium v karanténě a nezažijí osobně oslavy s rodinou a přáteli, ale prohlásila, že jejich zkušenost je historicky výjimečná. "Nevíme, co se stane. Pro vás jde o promoci, kterou si budete připomínat, protože k ní dochází v takovém podivném dějinném okamžiku." Po projevu odpověděla na otázky studentů jejího ochranářského programu Roots & Shoots. Ve videu narýsovala paralelu mezi svým dětstvím během 2. světové války a bojem se "skutečným, fyzickým nepřítelem", nacisty. Nyní, prohlásila, čelíme neviditelnému nepříteli, "záludnému malému viru". "Měla bych strávit celý čas gratulováním, ale vyjdete do nového světa," dodala Goodallová, která studenty požádala, aby se zamysleli, jak destrukce přirozeného prostředí přispěla k pandemii. "Smutné je, že jsme si to způsobili sami. Byli jsme k prostředí velmi neuctiví, velmi neuctiví ke zvířatům. Postupně jsme pronikali do světa zvířat. Nutili jsme je, aby trávili více času společně, což umožňuje viru nebo bakterii překročit druhovou bariéru mezi zvířetem a člověkem." "Lovíme, zabíjíme, jíme a pašujeme je." Goodallová poukázala na potřebu zrušit trhy s divokými zvířaty kvůli riziku šíření infekčních chorob. Podrobnosti v angličtině: ZDE

