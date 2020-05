Bolsonaro jako Kmotr

25. 5. 2020 / Fabiano Golgo





"Chci vyzbrojit obyvatelstvo, aby mohli zastřelit guvernéry, kteří chtějí uzamčení země"



Představte si schůzku mafiánů. Přidejte si k tomu všechna sprostá slova, jaká znáte. Na příkaz Nejvyššího soudu byl zveřejněn videozáznam schůze vlády Jaira Bolsonara ze 22. dubna. Je to součástí vyšetřování, zda se tento radikální extremistický bývalý armádní kapitán pokusil protizákonně získat z federální policie důvěrné informace o probíhajícím vyšetřování jeho samotného, jeho synů a jeho přátel.



Tato žádost byla soudu předložena poté, co ministr spravedlnosti Sérgio Moro, který jako soudce stál v čele operace nazvané Lava Jato (Mytí aut), v jejímž rámci byly poslány do vězení stovky politiků a podnikatelů, včetně bývalé levicové ikony Luly, odešel z vlády a obvinil Bolsonara, že se ho snažil donutit, aby vyměnil šéfa Federální policie v Rio de Janeiro, aby mohl veškeré toto vyšetřování udusit.





Poté, co se pokoušel jednat jako Nixon (nabídl částečný transkript toho jednání vlády a později bojoval, aby zabránil zveřejněné celé videonahrávky), byl Bolsonaro donucen tu nahrávku zveřejnit. Jediná část, která byla odstraněna, se týkala bezpečnosti státu, kde se jednalo o třech přečinech proti Číně, Argentině a Paraguayi.



Video záznam je tak sprostý, tak plný slov, která není možno používat v televizním vysílání, že televizní zpravodajství muselo požádat rodiče, aby odvedli děti od obrazovky. Nehovoříme tady o náhodné nadávce či vulgaritě. Jazyk, jehož Bolsonaro používal během tohoto jednání vlády, obsahoval nejrůznější slova týkající se pohlavních orgánů, exkrementů všeho druhu a dokonce i hemoroidů (obvinil tisk, že se neustále snaží "mi mačkat hemeroidy"). A všechna tato slova byla doslova v každé jeho větě. Ani rappové video neobsahuje tolik vulgarit.



Horší ale než Bolsonarův slovník byly jeho výhrůžky. Byla to scéna jakoby vystřižená z filmu od Briana de Palmy anebo z pokračování Kmotra. Z videonahrávky má člověk dojem, že se Bolsonaro v každou chvíli zmocní baseballové pálky a začne zabíjet některé ministry.



Brazilský prezident blábolil déle než hodinu v autentickém Mussoliniho stylu o tom, jak vynikajíci on sám je a jak všichni členové jeho vlády musejí striktně plnit jeho příkazy. Bolsonaro si přeje, aby všichni ministři jeho vldy tvrdili, že COVID-19 je výmyslem tisku (anebo že je to skutečný virus, který vyrobila Čína, aby světu vnutila komunistický režim, podle toho, v které části té videonahrávky to je). Všichni ministři musejí veřejně bojovat za ukončení karantény.



Bolsonaro tam také říká, že chce "vyzbrojit obyvatelstvo", aby začalo se zbraní v ruce bojovat proti primátorům a guvernérům, aby je postřílelo a aby nerespektovalo předpisy sociálního distancování, včetně užívání roušek. Řekl také, že vyzbrojené obyvatelstvo může se zbraní v ruce bojovat proti policii, která se mu bude snažit bránit, aby nechodilo na pláž anebo do supermarketu bez roušky. Nedávno jeden Bolsonarův stoupenec zabil v obchodě s potravinami pokladní, protože požádala, aby si nasadil roušku.



V jednu chvíli vyzval ministr školství Abraham Weintraub Bolsonara, aby nasedl do tanku a provedl invazi do Nejvyššího soudu, "dal ty vandráky do vězení" a zlikvidoval parlament.



Ministr zemědělství Ricardo Salles prosí prezidenta: "Využijme toho, že média hovoří výlučně o koronaviru a schvalme všechny zákony, i ty, které jsou pololegální, abychom s konečnou platností mohli převzít Amazonii. Udělejme to jako traktor, bez milosti." Jde o Bolsonarův genocidní plán pro domorodé indiány z deštného pralesa a o "osvobození" neboli vykořisťování nerostného bohatství Amazonie.



Bolsonaro pak říká, že vytvořit v Brazílii diktaturu je jednoduché. Směje se při tom nahlas, k nadšení jeho stoupenců ve vládě.



Damares Alves, ministryně pro lidská práva, evangelikálská duchovní, která tvrdí, že když byla dítě, u jednoho stromu mluvila s Ježíšem Kristem, pak žádá Bolsonara, aby převzal moc nad armádou a "bez soudu a bez milosti dal všechny ty guvernéry a primátory, kteří trvají na sociálním distancování, do vězení".



Ministr hospodářsetví Paulo Guedes, který v osmdesátých letech pracoval pro chilského diktátora Augusta Pinocheta hájí návrh, aby byl milion mladých nezaměstnaných Brazilců nuceně posláno do armádních kasáren, kde by dostávali 50 euro měsíčně a pracovali jako otroci, "aby se naučili být součástí společnosti". Týká se to mladých černochů z favel. "Můžeme je používat k tomu, aby stavěli silnice a dělali všechnu těžkou práci, kterou potřebujeme."



Poté, co už druhý ministr zdravotnictví odmítl schválit užívání chlorochinu proti COVIDU-19 - což je obsese jak Donalda Trumpa, tak Jaira Bolsonara - brazilský prezident jmenoval ministrem zdravotnictví a pandemie armádního plukovníka. A v tomtéž týdnu bylo na ministerstvo zdravotnictví jmenováno dalších 14 armádních důstojníků. 17 z 21 členů jeho prezidentského štábu jsou vojenští důstojníci. Bolsonarova vláda obsahuje více vojáků než vlády všech pěti vojenských prezidentů brazilské dikattury z let 1964-1985. Spekuluje se, že takto se Bolsonaro snaží chránit před impeachmentem, aby bylo v zájmu vysokých armádních důstojníků, aby Bolsonaro v prezidentské funkci přežil. Doufá, že pokud by parlament nebo Nejvyšší soud chtěly Bolsonara donutit k rezignaci, tito armádní důstojníci by provedli na Bolsonarovu obranu vojenskou intervenci.



Toto a fundamentalistický zápal jeho stoupenců, kteří tvoří asi 30 procent populace, je důvodem, proč Bolsonaro ještě nebyl svržen. Parlament se obává občanských nepokojů. Bolsonarovi stoupenci provádějí denodenně agresivní fyzické útoky proti tisku, proti umělcům, černochům, domorodým indiánům, komunitě LGBTQ, levIčákům a v poslední době i proti zdravotním sestrám. Jako Hitlerovy bojůvky anebo morální policie v Íránu, v ulicích Brazílie nyní neustálefundamentalisté páchají násilí, které páchají "bolsominions" (Bolsonarovi stoupenci) v armádních uniformách. Ti bijí ženy, které mají na sobě minisukně, fyzicky útočí na gaye a na lesbičky, na teenagery s dready. Zakládají požáry ve svatyních afrických pohanských rituálů (Brazílie má miliony lidí, kteří praktikují umbandu, candomblé a další duchovní ceremonie, které přinesli nebo rozvinuli otroci). A policie se dívá stranou.



Mezitím je podle oficiálních statistik Brazílie jednou z nejvíce postižených zemí pandemií, a neoficiálně se odhaduje, podle počtu pohřbů, že skutečný počet mrtvých je až osmkrát vyšší než oficiální čísla. Příkladem, jak dochází k podhodnocování počtu mrtvých je, že v poslední době zemřela matka i dědeček uklízečky mé matky, avšak ta je nevzala nikdy k žádnému lékaři, ani před pohřbem nedošlo k žádné pitvě. Uklízečka je negramotná a stejně jako 40 milionů Brazilců nemá žádné oficiální rodné číslo ani žádné dokumenty. Toto jsou lidé, kteří žijí na okraji společnosti a pro přežití vydělávají jen malé finanční částky. V této části obyvatelstva ani není žádný způsob, jak zaznamenat jejich úmrtí, protože pro státní byrokracii tito lidé neexistují.



O dalším problému hovoří můj přítel Allyson Ulguim, zdravotní bratr na klinice na malém městě. Ten říká, že tam, zemřelo na COVID-19 čtrnáct osob, ale komunální správa jim od prosince neuhradila poplatek za internetové připojení, tak oni nemohou předat informace o těchto úmrtích do celostátní databáze. Hovoříme o Latinské Americe, takže chaos a neodpovědnost je tam normou.



Po dobu mnoha týdnů 70 procent obyvatelstva, které není součástí Bolsonarova "kultu", protestuje v oknech svých bytů a na sociálních sítích. Avšak parlament se bojí a asi stovka poslanců (celkem jich je 513) jedná s Bolsonarem o získání mocenských pozic oplátkou za příslib, že zabrání jeho impeachmentu. Tato skupina se nazývá "centrão" (velké centrum) a tvoří ji neideologičtí politikové, kteří byli součástí všech vlád od roku 1985. Avšak tito poslanci udržovali tyto vlády u moci proto, že měli přístup k miliardám ze státního rozpočtu, což znamenalo, že se tito poslanci stali synonymem korupce díky neustálým skandálům týkajícím se členů této skupiny. Bolsonaro se dostal k moci tím, že na tuto skupinu poslanců útočil.



V Brazílii vládne doslova zločinecká vláda. Tato pátá největší země na této planetě je řízena skupinou radikálních křesťanských fundamentalistů bez formálního vzdělání a s diktátorskými sklony.



I když v zemi existuje množství tlaku na to, aby byl Bolsonaro zbaven moci, vypadá to, že přežije v důsledku toho, že je ochoten poslancům prodávat svou politickou podporu, a také proto, že vyzývá své stoupence, aby usilovali o ozbrojené občanské nepokoje.





