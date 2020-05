Boj za lidská práva není politika





Komentář předsedy Správní rady Amnesty ČR Petra Bendy k důvodům ukončení spolupráce s reklamní agenturou Havas Worldwide Prague.





Na přelomu roku jsme spolu s agenturou Havas, která je náš dlouholetý partner, začali pracovat na přípravách kampaně o náročném tématu Číny a jejího zacházení s příslušníky ujgurské menšiny. Po několika týdnech práce a rozjetých příprav jsme byli s překvapením informováni o tom, že práce na projektu byla ze strany Havasu pozastavena, a že je nutné práci na této kampani nechat schválit globálnímu manažerskému týmu agentury. Musím přiznat, že jsem byl docela překvapen, když jsem to slyšel, protože - pokud vím, tak nic podobného se doposud (za zhruba 7 let naší spolupráce) nikdy nestalo. Nicméně v Amnesty jsme chápali, že je někdy nutné konzultovat některé projekty s globálním vedením a proto jsme čekali na reakci. A dozvěděli jsme se, že nově jsou aktivity agentury, které jsou nebo by mohly být vnímány jako politické, nyní „pod dozorem“ nebo "omezovány". A práci na naší kampani proto definitivně stopli.

