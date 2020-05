Koronavirus tolik nepostihuje Afriku, konstatuje Světová zdravotnická organizace

Průběžné zpravodajství:

23. 5. 2020

Velmi užitečný zdroj o aktuálním stavu epidemie koronaviru ve všech zemích světa: https://www.worldometers.info/coronavirus

- Údaje MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE. 23. 5. bylo v ČR registrováno 23. 5. bylo v ČR registrováno 8820 nakažených, v nemocnici bylo 156 osob a 312 osob zemřelo.



Český statistický úřad uvádí předběžná data o počtu zemřelých v ČR do 12. týdne roku 2020, tedy do 22.3. ZDE

- I když se čekala katastrofa ohledně nákazy koronavirem v Africe, nedošlo k ní. V 54 zemích Africké unie bylo celkem zaznamenáno jen 103 933 nákaz koronavirem a 3183 úmrtí. Nízká úmrtnost v Africe je zřejmě způsobena tím, že více než 60 procent tamějšího obyvatelstva je mladší než 25 let. 95 procent úmrtí v Evropě postihlo lidi starší 65 let. Africké země na rozdíl od Evropy také nesmírně rychle zavedly karanténní opatření.- Hydrochlorochin, lék proti malárii, který Donald Trump prý bere preventivně proti COVIDU-19, zvýšil počet úmrtí pacientů jimž byl po světě podáván, zjistila vědecká studie zkoumající údaje z šesti kontinentů. Vědci zdůrazňují, že by tento lék už neměl být pacientům s koronavirem podáván, leda jako součást přísně kontrolovaného vědeckého výzkumu. Lék je relativně bezpečný pro pacienty s malárií, nikoliv však s koronavirem. ZDE - Německo se rozhodlo zreformovat masný průmysl. Zakazuje subdodavatele a zavádí pokuty ve výši 30 000 euro pro firmy nedodržující pracovní předpisy. Vyšlo totiž najevo, že jatka jsou centrem koronavirové nákazy. Celá řada masných provozů v Německu musela být dočasně uzavřena. Tento týden bylo koronavirem nakaženo více než 90 pracovníků masného provozu v Dissenu v Dolním Sasku. Po vypuknutí epidemie v Coesfeldu, kde bylo nakaženo více než 270 zaměstnanců z 1200, oznámil stát Severního Porýní-Vestfálska masové testování pracovníků masného průmyslu. Podobné ohnisko epidemie vzniklo i v masném průmyslu v Bavorsku. ZDE