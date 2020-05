V Británii vznikla zuřivá kontroverze: Johnsonův Rasputin vícekrát (!!) porušil karanténní předpisy vlastní vlády

23. 5. 2020 / Jan Čulík

The problem is always the same. Acknowledging the fundamental fraudulence of Johnson & Cummings & the whole Vote Leave government is *still* impossible for many otherwise honest people who hitched their whole identities to the Brexit wagon.

The #DominicCumings scandal is so explosive because it is not abstract. Hundreds of thousands of people sacrificed by not going to funerals or not seeing frightened parents. They will never forget.







Johnsonův ministr dopravy Grant Shapps v podvečer na vládní tiskové konferenci tvrdil, že Cummings koncem března "dojel do Durhamu a tam se čtrnáct dní pak zdržoval přísné karanténě". Úřad britského premiéra v Downing Street prohlásil, že není pravda, že policie v Durhamu Cummingse navštívila a dala mu oficiální varování. Trapné je, že posléze vydala policie v Durhamu prohlášení, že Cummingse skutečně navštívila a oficiálně ho varovala - ukázalo se, že Downing Street lže.



Boris Johnson znovu oficiálně prokázán jako lhář: So now Boris is in the frame for lying https://t.co/SAx6Yt34lG — John Crace (@JohnJCrace) May 23, 2020





A to všechno v době, kdy britská vláda neustále silně apelovala na veřejnost, aby občané nikam nechodili, nešířili infekci a zůstávali doma. Ale nejtrapnější je, že po Shappsových tvrzeních vyšlo najevo, že Cummings 1. nedodržoval karanténu na pozemku svých rodičů, ale s rodinou se vydal ve velikonoční neděli na výlet do asi 50 km vzdáleného letoviska Barnard Castle. A dále, 2. že poté, co byl Cummings vyfotografován v Londýně, když se zotavil z koronavirové infelce, další svědek ho viděl znovu v Durhamu dne 19. dubna. Znamená to, že Cummings cestoval z Londýna do Durhamu dvakrát!A to všechno v době, kdy britská vláda neustále silně apelovala na veřejnost, aby občané nikam nechodili, nešířili infekci a zůstávali doma. ZDE

A Boris Johnson v nedělním fašistickém plátku Mail on Sunday nechává bývalého milence své nynější snoubenky Cummingse hájit: "Ale on nejel za milenkou!"



Alastair Campbell, bývalý mluvčí Tonyho Blaira: "Tohle je zcela určitě rozšíření nového předpisu o uzamčení země, který si dnes odpoledne vymyslel Grant Shapps. Znamená to, že můžeme všichni jezdit kam do prdele chceme, pokud nemáme tajnou milenku. Prodejnost a nekompetence, nemravnost a pokrytectví v extremním měřítku!"

You keep thinking it can’t get any more putrid. Then up pops the former lover of the current fiancé of a PM who can’t enumerate how many kids he has with a story briefed by said PM (who never appears in public) defending Cummings on the grounds that he wasn’t shagging. 1/2 https://t.co/Oq28FphDHc — ALASTAIR CAMPBELL (@campbellclaret) May 23, 2020





Investigativní novinářka, nositelka četných mezinárodních cen Carole Cadwalladr: Moc se mi to líbí. Když naposledy publikoval Observer tzv. "fake news" (pozn. red.: Downing Street včera označila tento skandál za "fake news šířené Guardianem"), jeho probrexitová kampaň byla shledána vinnou z volebního podvodu. Tenkrát BBC, pravicový tisk a opozice se sjednotili a předstírali, že se to nestalo. Tentokrát?

I love this. The last time the @observer published ‘fake news’ about Cummings, his campaign was found guilty of electoral fraud. That time round, the BBC, r/w press & opposition united in pretending it hadn’t happened so that was that. This time? https://t.co/yZCngRjSXA — Carole Cadwalladr (@carolecadwalla) May 22, 2020





Dominic Cummings Rasputin Borise Johnsona, brutální probrexitový poradce britského premiéra s ultrapravicovými plány zlikvidovat britskou státní službu, naverbovat do ní "šílence" a rozvrátit existující systém, byl přistižen, že koncem března a začátkem dubna porušil přísné předpisy samotné Johnsonovy vlády a odjel z Londýna na vzdálenost 416 km na farmu svých rodičů v severoanglickém Durhamu. Cummings i jeho manželka byli nakažení koronavirem a svou cestou do Durhamu ohrozili nejen lidi po cestě, ale i Cummingsovy staré rodiče.



Drzé porušení karantény objevily v investigativní spolupráci deníky Guardian a Daily Mirror. V pátek večer jim to ukradla bez uvedení zdroje společnost BBC a twittersféra reagovala nesmírně nelibě na skutečnost, že hlavní komentátorka BBC Laura Kuenssbergová vydala bagatelizační prohlášení "nejmenovaného zdroje" z Downing Street, že "o nic nejde". Komentátoři i politikové poukazují na to, že citovat nejmenované vládní kruhy je naprosto neprofesionální a obscénní, kromě toho se mnozí pozastavují nad tím, jak je možné, že Johnsonova kabala má přímý kontakt na BBC a je schopna často anonymně a lživě dementovat různé informace ještě dříve než jsou seriozně publikovány jinde.









Aktualizace: Downing Street terčem obvinění, že utajila informace o tom, že Cummings odjel do Durhamu

Few more details this morning -

-small number of people in No 10 knew that Cummings had gone to Durham, not stayed in London -seems it was his sister who had offered to help with childcare when he and his wife fell ill

-family stayed in separate house + had no contact in the end — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) May 23, 2020







V Británii, zkorumpované téměř východoevropským stylem, nebylo žádné překvapení, když bylo ve čtvrtek oznámeno, že se zastavuje vyšetřování Borise Johnsona za to, že když byl primátorem Londýna, jeho tehdejší americká milenka Jennifer Arcuri dostala z primátorských fondů pro svou firmu dotaci ve výši 11 500 liber a jezdila s Johnsonem na jeho oficiální cesty do zahraničí. Vyšetřování prý zjistilo, že o udělování těchto primátorských peněz nerozhodoval sám Johnson, jenže dodalo, že o něm rozhodovali jeho podřízení, kteří dobře věděli, že má s Arcuriovou Johnson milostný poměr. Johnson nicméně má být dále vyšetřován za skutečnost, že neuvedl, že má s Arcuriovou milostný poměr jako možný střet zájmů. Vyšlo také najevo, že vyšetřování bylo do značné míry ochromeno, protože klíčové emaily mezi Johnsonem a Arcuriovou byly vymazány. ZDE

Opoziční strany obviňují Downing Street, že Cummingsovu cestu do Durhamu utajila. Guardian se na ni v Downing Street dotazoval mnoho týdnů, nedostal nikdy odpověď. Ian Blackford, šéf Skotské nacionální strany v Dolní sněmovně, obvinil Downing Street, že se snaží skandál utajit: "Je zajímavé, že v Downing Street o tom věděli, takže především Boris Johnson bude muset zodpovědět vážné otázky ohledně toho, co teď vypadá jako krytí přestupku."Mluvčí Labouristické strany: "Stále ještě čekáme na jasné vysvětlení z Downing Street ohledně jednání Dominica Cummingse. Veřejnost učinila během této pandemie a karantény neuvěřitelné oběti. Nemůže to být tak, aby pro ty, kdo určují pravidla, to fungovalo jinak než pro britské občany." ZDE Podle BBC se Cummings hájí tím, že když koncem března koronavirem onemocněla jeho manželka i on sám, bylo nebezpečí, že by se nikdo nepostaral o jejich čtyřletého syna, tak Cummings, navzdory tomu, že už trpěl koronavirem, vzal rodinu do auta a odjel s ní na tu vzdálenost 400 km do Durhamu. Guardian a Daily Mirror zjistily, že Cummingse v Durhamu místní občan viděl a udal ho policii. Policie ho v sídle jeho rodičů navštívila a dala mu oficiální varování.Porušování karantény je v Británii nesmírně citlivé téma. Musela už rezignovat hlavní lékařská poradkyně skotské premiérky Nicoly Sturgeonové, když bylo zjištěno, že se během karantény, ač do bylo zakázáno, dvakrát na celý víkend vydala na skotský venkov do svého druhého domova, prý "aby ho zkontrolovala", a pak pravicový tisk rozpoutal obrovskou kampaň proti členu britského vědeckého týmu pro koronavirus, matematikovi a statistikovi profesoru Fergusonovi, který byl také nakažen koronavirem, ale v době po nákaze, když už nebyl infekční, ho v jeho bytě navštívila manželka jeho kamaráda pro sex, obě rodiny údajně mají vzájemně otevřený sexuální poměr. (Vlnu pravicové nenávisti vůči Fergusonovi reflektoval i český tisk, jednak proto, že rád opisuje fake news z pravicového Daily Mail, jednak samozřejmě proto, že sex se prodává.) Fergusona pravicový tisk nenávidí, protože v březnu předpověděl, že pokud britská vláda nezavede lockdown, zemře v Británii až půl milionu lidí, a právě v důsledku této varovné předpovědi konečně Johnsonova vláda až 23. března! zavedla uzamčení země. I Ferguson musel rezignovat.Teď bude zajímavé, zda Johnson Cummingse z Downing Street vykopne. Jeho rezignaci požadují nejen všichni opoziční politikové, ale i řada konzervativních poslanců. Dokonce i v řadách konzervativních poslanců, v nichž jsou od doby, kdy v prosinci 2019 Johnson zvítězil ve všeobecných volbách, vyhodil ze strany více než dvacet rozumných a zkušených konzervativních politiků, protože nepodporují brexit, nyní vznikají rebelie, nejnověji tento týden, kdy byl svými poslanci Johnson donucen učinit spektakulární obrat o 180 stupňů ohledně obscénního dodatečného poplatku za zdravotnictví vynucovaného od imigrantů pracujících ve zdravotnictví. Johnson původně tvrdil, že tento poplatek ve výši 400 liber (12 000 Kč) (od letošního podzimu 625 liber) nezruší, pod tlakem konzervativních poslanců, kteří pohrozili, že se přidají k Labouristické straně a budou hlasováním požadovat jeho zrušení, ho tedy nakonec zrušil. Ovšem jen pro imigrantské zdravotníky, všichni ostatní imigranti ze zemí mimo EU musejí tento obscénní poplatek platit, od příštího ledna ho budou muset v Británii platit - přestože už platí své zdravotní pojištění i své daně! i občané Evropské unie.Podstatným problémem s Cummingsovým porušením je jeho drzost, jeho předpoklad, že zákony a předpisy jsou jen pro malé lidi, pro něho jako člena vládnoucí elity neplatí. Všichni jeho kritikové poukazují na to, že jeho nedodržení karantény bude mít destabilizační vliv na tyto předpisy, protože si řadový Brit vztekle řekne: proč už já blbec devět týdnů dodržuji karanténu a nejedu navštívit své staré rodiče, když to Cummings zcela ignoruje?Zajímavé, že Cummingsova manželka, editorka poněkud pochybného konzervativního časopisu The Spectator, vydala před pár týdny v tomto periodiku své svědectví, jaké to bylo, když jak ona, tak Cummings onemocněli koronavirem. Jaksi z toho článku úplně vynechala, že leželi v posteli 400 kilometrů od Londýna na farmě rodič§ Cummingsova otce. Jak na to poukazují mnozí, tito lidé prostě lžou jako když tiskne.