Koronavirová politika Švédska je vzorem pro pravici. Je to také vražedná pošetilost

23. 5. 2020





Švédsko má nyní nejhorší úmrtnost v Evropě



COVID-19 je způsob, jímž příroda dělá špatné situace horšími, píše Nick Cohen. Dalo se předpokládat, že čínská komunistická strana bude věznit whistleblowery a utajovat hrozbu pandemie lidstvu. Dalo se předpokládat, že Viktor Orbán zneužije pandemie jako záminky pro proměnu Madarska v první diktaturu v Evropské unii. A nebylo také obtížné předvídat, že jestliže dáte moc lidem jako Donald Trump či Boris Johnson, které nezajímá kompetentnost ani složitost, ani rozdíl mezi pravdou a lží, důsledkem bude, že desetitisíce lidí, které jim důvěřovaly, zemřou zbytečnou smrtí.



Nikdo však nepředpověděl zprávu z minulého týdne: "Úmrtnost na COVID-19 ve Švédsku byla v průměru sedmi dní od 12. do 19. května nejvyšší v Evropě na jednoho obyvatele." Potvrdilo to, že "neutralizační" strategie švédského státního epidemiologa Anderse Tegnella dovolit běžný provoz obchodům, restauracím, fitkům, školám a pracovištím byla smrtící hloupost. Ani to nevytvořilo stádní imunitu. Do konce dubna vznikly protilátky proti COVIDU-19 jen u 7,3 procent obyvatel Stockholmu.







Všechna ta úmrtí a zcela bezdůvodně. Přitom situace ve Švédsku je zřejmě ještě horší, než vyplývá z těchto údajů. Všechny vážně postižené země, včetně Británie, sledují křivku ve tvaru zvonu a jsou už v poslední fázi křivky, kdy počet případů klesá - jedinou výjimkou jsou Spojené státy a Švédsko. V těchto dvou případech počet nákaz mírně poklesl a pak je křivka dál rovná.



Švédská nemoc jak jak politická, tak lékařská katastrofa. Profesor Johan Giesecke, poradce švédské vlády vedle Tegnella, se stal hvězdou pravicového internetu, když poučoval jiné vlády, že je zbytečné zavádět uzamčení země. Britští konzervativci chválili Švédsko, že "nepropadlo slabosti", psali nadšeně asi tak, jako kdysi komunisté na Západě chválili Sovětský svaz. Chválili Borise Johnsona, že zavedení karantény oddaloval, a pak mu nadávali, když ji zavedl, že je "zbabělec".



Tragédií švédské epidemie je, že je to varování ohledně toho, co se děje zemím, které vládám příliš důvěřují. Jinde to není. V mnoha zemích světa převzali moc diktátoři nebo potenciální diktátoři, kteří úspěšně ochromili důvěru občanů vůči vládě, státu a státním institucím.



Švédsko globálnímu přechodu k demagogii odolávalo. Všichni návštěvníci ze zahraničí si všímají tamějšího respektu pro instituce a mírně otupující konformnosti. Minulý týden si stěžoval Frode Forland, státní epidemiolog Norska, že konformnost ve Švédsku je nyní tak velká, že tamější média skoro vůbec nepoukazují kriticky na vysokou švédskou úmrtnost na koronavirus.



Švédská veřejnost a tisk důvěřují Tegnellovi. Zatímco Británie je příkladem nebezpečí slabého státu a neschopných politiků, Švédsko je příkladem toho, co se děje, když dáte příliš velkou důvěru hrstce úředníků, aniž se dokážete ochránit robustně argumentativní kulturou, která vám dovoluje zpochybňovat, zda mají pravdu.



Ztráty Švédska patří světu. Jesliže - až - se virus vrátí, nikdo, ani brexitérská pravice, nebude moci argumentovat, že Švédsko dokázalo, že nemusíme zničit svou ekonomiku a riskovat masovou nezaměstnanost, protože nám Švédsko ukázalo lepší cestu. Bohužel to budeme prostě muset vydržet. Znovu.



Podrobnosti v angličtině



