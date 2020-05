Amerika viní koronavirové mrtvé: Můžete si za svou smrt sami

22. 5. 2020





Proč zemřela v USA téměř třetina všech mrtvých na světě na koronavirus, přestože má Amerika jen 5 procent světového obyvatelstva? Není to v důsledku Trumpovy nekompetence, tvrdí jeho vláda, ale protože Američané jsou velmi nezdraví.



Bohužel, řekl Trumpův ministr zahraničí 17. května v televizi CNN, Spojené státy mají velmi "rozrůzněné" obyvatelstvo, a černošští Američané a menšiny "mají množství chorob".



Jake Tapper, moderátor televize CNN, který Azara interviewoval, udělal pauzu a přimhouřil oči: "Vy opravdu tvrdíte, že důvodem, proč zemřelo tolik Američanů, je, že jsme méně zdraví než ostatní svět?"



Azar odpověděl: "To jsou prokázaná fakta."

"Přece to neznamená, že je to vinou samotných amerických občanů, že vláda v únoru nepodnikla potřebné kroky..." řekl Tapper."Nejde o naši vinu. Je to věc prosté epidemiologie," řekl Azar a dodal svatouškovsky: "Samozřejmě jednotlivé občany neobviňujeme, že mají špatný zdravotní stav. To by bylo absurdní."Azar prostě obvinil černošské Američany, že je to jejich vlastní vina, že umírají na koronavirus, protože mají cukrovku nebo vysoký krevní tlak. Někdo musí nést zodpovědnost za 100 000 amerických mrtvých a Trumpova vláda nyní obvinila právě jen ty samotné mrtvé.Ten okamžik, kdy americká reakce na koronavirus eskalovala v otevřenou kulturní válku, je výmluvný. Velké protesty u správních úřadů jednotlivých amerických států, kdy davy bělošských Američanů požadovaly, aby jejich guvernéři zrušili karanténní opatření, začaly asi týden poté, co celostátní média začala začátkem dubna informovat o tom, že na koronavirus velkou měrou umírají černošští Američané.Rasismus amerického systému vytvořil zdravotní rozdíly, v jejichž důsledku jsou černošští a asijští Američané zranitelnější vůči úmrtí na koronavirus, upozorňují odborníci na veřejné zdraví, a nyní tentýž rasismus utváří a ochromuje politickou reakci Spojených států na pandemii.Není překvapivé, že Američané, kteří na všechny problémy pohlížejí prizmatem "práv jednotlivce" nejsou schopni zorganizovat kolektivní reakci na pandemii.Američané nemají ani výrazy pro to, aby dokázali vůbec i hovořit o kolektivní akci a o obětech. Někteří bohatí Američané, kteří požadují otevření ekonomiky navzdory pandemii, se obávají sociálních změn. Třída kapitalistů, která má z tohoto systému nerovnosti největší prospěch, ví moc dobře, že ten systém je už neudržitelný," konstatuje historička Roxanne Dunbar-Ortiz. Není to nová myšlenka, že tisíce lidí musejí zemřít, aby Amerika mohla "podnikat jako normálně".Kulturní válka koronaviru je svým způsobem zkumavkou pro všechny psychózy americké historie. Evropští kolonisté si vytvořili svá sídliště uprostřed masového vyvraždění domorodého obyvatelstva a otevřeli americký trh podnikatelství za pomoci střelných zbraní, po té epidemii vraždění. Zotročení černoši umírali při provádění nezbytně potřebné práce, která udržovala americkou ekonomiku v chodu. Neštovice, které Evropané přinesli na nový kontinent, kde proti němu neměli lidé imunitu, znamenal, že na neštovice zemřely desítky milionů lidí.Od koho se dnes čekává, že zemře, aby mohl dál fungovat trh? Od černochů. Od indiánů.Když viděli raní puritáni v USA, jak indiáni umírají na nemoce, dívali se na to se sebeuspokojením a se svatouškovstvím. To, že tito lidé umírali, znamenalo otevření trhů - a také to bylo teologické ospravedlnění toho, proč mají běloši mít navrch.Tento puritánský instinkt považovat infekci za signál viny a zdraví za ospravedlnění vaší existence - nyní znovu hraje významnou politickou roli v celém politickém spektru.Nedlouho poté, co začala americká média informovat o rasových rozdílech při umírání na koronavirus, Trumpův vládní generální chirurg Jerome Adams řekl v Bílém domě, že se barevné komunity "musejí vzmužit" a "přestat užívat alkohol, tabák a drogy".Podrobnosti v angličtině ZDE