Počet přespočetných úmrtí v Británii je více než 55 000, v dole v Karviné je ohnisko nákazy koronavirem

Průběžné zpravodajství:

19. 5. 2020

Velmi užitečný zdroj o aktuálním stavu epidemie koronaviru ve všech zemích světa: https://www.worldometers.info/coronavirus

- Údaje MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE. 18. 5. bylo v ČR registrováno 18. 5. bylo v ČR registrováno 8604 nakažených, v nemocnici bylo 169 osob a 301 osob zemřelo.



Český statistický úřad uvádí předběžná data o počtu zemřelých v ČR do 12. týdne roku 2020, tedy do 22.3. ZDE





- Počet přespočetných úmrtí ve srovnání s průměrem za posledních pět let dosáhl začátkem května 55 000, konstatoval analytik britského statistického úřadu Nick Stripe. Vědci a vládní představitelé opakovaně upozorňují, že nadbytečná úmrtí v týdnech od konce března ve srovnání se statistickým průměrem z předchozích let jsou nejspolehlivějším ukazatelem toho, do jaké míry byla země postižena koronavirovou pandemií. V ČR takové údaje nejsou k dispozici.

- Mezi 174 novými úmrtími na koronavirus, k nimž došlo za posledních 24 hodin v Anglii bylo i sedmileté dítě.- Počet nákaz na koronavirus v Rusku se přibližuje 300 000. Zdravotnické úřady v Rusku informují o 9263 nových infekcích, celkový počet je 299 941.- Počet noých nákaz na koronavirus v ČR stoupl poprvé tento měsíc nad 100, částečně v důsledku rozšíření epidemie v uhelných dolech v Karviné.