"Superimunita" netopýrů může vysvětlit, jak se vyrovnávají s koronaviry

15. 5. 2020

Výzkumníci zjistili, jak mohou netopýři přenášet blízkovýchodní respirační syndrom (MERS) bez toho, aby onemocněli. Tento výzkum může vrhnout světlo na to, jak koronaviry přeskakují z netopýrů na lidi a další živočichy.

Výzkumný tým University od Saskatchewan zjistil podrobnosti o imunitním systému netopýrů. Koronaviry jako MERS, SARS a poslední SARS-CoV-2 zřejmě pocházejí od netopýrů. I když tyto viry mohou lidem způsobit vážné a často fatální onemocnění, z důvodů, které dosud nebyly plně chápány, netopýrům podle všeho neškodí.

Ve výzkumu publikovaném v Scientific Reports tým ukázal, že buňky hmyzožravého netopýra hnědavého (Myotis lucifugus) mohou být infikovány virem MERS po dobu řádově měsíců, kvůli důležité vzájemné adaptaci netopýra i viru.

Místo aby virus MERS netopýří buňky zabil, jako to dělá s lidskými, vstupuje do dlouhodobého vztahu s hostitelem, který udržuje unikátní netopýří imunitní systém. Má se za to, že nový koronavirus SARS-CoV-2 funguje podobným způsobem.

Stresy netopýrů, jaké představují "mokré trhy" s divokými živočichy, další choroby a možná ztráta habitatu, zřejmě hrají roli při šíření koronaviru na další živočišné druhy. Když jsou netopýři vystaveni stresu, dochází k narušení rovnováhy mezi virem a imunitním systémem, díky čemuž se virus začíná množit.

Když jsou netopýří buňky infikovány virem MERS, adaptují se a nedochází k zánětlivým procesům. Místo toho udržují přírodní antivirovou reakci, která u jiných druhů nefunguje. Současně s tím virus MERS provádí adaptaci na buňky hostitele rapidní mutací jednoho konkrétního genu. Tato rovnováha však může být narušena stresory.

