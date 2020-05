Italští lékaři nalezli první jasnou vazbu mezi COVIDEM-19 a vážnou zánětlivou reakcí organismu u dětí

14. 5. 2020





Lékaři v Itálii poskytli první jasné důkazy o vazbě mezi COVIDEM-19 a vzácnou, avšak vážnou zánětlivou reakcí organismu, která vyžadovala u některých dětí léčbu na záchranu jejich života na jednotkách intenzivní péče.



Záhadná nová nemoc se objevila minulý měsíc, kdy šéfové britského zdravotnictví vydali upozornění lékařům poté, co do nemocnic přišla celá řada dětí trpících toxickým šokem a příznaky zánětlivé choroby známé pod jménem Kawasakiho nemoc.

V úterý oznámili lékaři v dětské nemocnici v Londýně Evelina London Children's Hospital, že zemřel čtrnáctiletý chlapec, je to první úmrtí na tuto nemoc v Británii. Postiženou touto vážnou zánětlivou reakcí je nyní v Británii asi 75 - 100 dětí. Typickými příznaky je horečka, vyrážka, začervenalé oči, prasklé rty a bolest břicha.Nejnovější důkazy o vazbě této choroby na COVID-19 pocházejí z Bergama, z města v Itálii, které zaznamenalo největší počet mrtvých. Ze záznamů v tamější nemocnici Papeže Jana XXIII vyplývá, že od začátku pandemie v Bergamu připady této nemoci podobné Kawasakiho chorobě stouply na asi 10 měsíčně. Před pandemií se vysytl jen jeden případ každého čtvrt roku.Z 10 dětí léčených na tuto chorobu od poloviny února do poloviny dubna jich osm testovalo pozitivně na koronavirus. Dvě děti ne, avšak jejich testování mohlo být chybné.Italští lékaři píší v časopiseže "silnou vazbu" mezi COVIDEM-19 a zánětlivou reakcí organismu u dětí by měly vlády vzít v úvahu, pokud budou připravovat otevření škol. Zdůrazňují však, že tato zánětlivá reakce je vzácná a postihuje jen asi 1 dítě na 1000 dětí. Jen zlomek postižených dětí končí na jednotce intenzivní péče.Kawasakiho choroba drtivou většinou postihuje nemluvňata. Způsobuje zánět žil a tepen a v některých případech otok srdce. Rychlá léčba dokáže zabránit potenciálně usmrcujícím koronárním aneurysmatům. Příčina nemoci není známa, ale studie naznačují, že jde o poinfekční zánětlivou reakci, která se obrátí proti organismu.Nárůst případů naznačuje výskyt určité formy Kawasakiho choroby, která postihuje malé školní děti více než nemluvňata a vyvolává ji koronavirus. Od prvních případů v Británii jich byly zaznamenány další desítky v USA, ve Francii, ve Španělsku, v Itálii a ve Švýcarsku.Britská vláda tento týden zahájila monitorování výskytu této nemoci, kterou nazvala PIMS-TS, pediatrický zánětlivý multisystémový syndrom, dočasně spojovaný se Sars-CoV-2.Dále platí, že děti jsou většinou koronavirem nepostižené, ale monitorování nového syndromu ukáže, kdo mu propadá, jak a jaké jsou dlouhodobé vyhlídky. Většina dětí s tímto syndromem byla vyléčena. Počet případů sleduje křivku výskytu koronavirových nákaz.Podrobnosti v angličtině ZDE