Německá kancléřka Angela Merkelová chce "zlepšovat vztahy s Ruskem" navzdory kybernetickým útokům Ruska vůči jí samé

14. 5. 2020

Německá kancléřka Angela Merkelová prohlásila v projevu před Bundestagem, že má důkazy o "nehorázných" špionážních útocích Ruska proti její osobě. Před několika dny německý deník Der Spiegel zveřejnil in formace o tom, že v roce 2015 měl ruský špionážní aparát, konkrétně vojenská rozvědka GRU, zcizit obsah emailové korepsondence poslanecké kanceláře Angely Merkelové. Merkelová v projevu v německém parlamentu prohlásila, že hacker byl identifikován. I přesto německá kancléřka prohlásila, že se bude snažit o zlepšení diplomatických vztahl s Ruskem. Nevyloučila však možné sankce, pokud Rusko od těchto drzých snah neupustí.

"Budu se snažit o zlepšování vztahů s Ruskem, protože jsem přesvědčena o důležitosti takového úsilí, nicméně situaci to neusnadňuje," prohlásila německá kancléřka na margo ruskýh pionážních útoků proti její osobě. Rusko přitom opakovaně odmítá, že by podobné aktivity vyvíjelo (pozn. redakce: i přesto, že o nich široce referují zpravodajské služby a investigativní novináři napříč světem). "Upřímně, velmi mě to trápí. Denodenně se snažím o lepší vztahy s Ruskem, na druhou stranu, jsou tu těžké důkazy, že Ruské síly se tohoto dopouští," prohlásila Merkelová k hackerským útokům na půdě parlamentu.

Německá tajná služba na ruské hackerské útoky vůči německým předním politikům a poslancům opakovaně upozorňovala. Německá kancléřka v té souvislosti prohlásila, že se "nejedná o nic nového" a poukázala na to, že Rusku jde o vyvolávání "kybernetické dezorientace a překrucování faktů". Ačkoliv zdůrazňovala potřebu dialogu, opětovně odmítla ruskou anexi Krymu, vměšování do voleb a podporu syrského autoritářského prezidenta Assada.

Podrobnosti na Al Jazeera, jenž čerpá z New Agencies.