Koronavirus: Lidé se potřebují smát

16. 5. 2020 / Jan Čulík

Vynikající jsou komické scénky Michaela Spicera, který předstírá, že je v pozadí vystupování ministrů a prezidentů jejich zákulisním poradcem, který jim během jejich veřejných vystoupení "z režie" mluví sluchátkem do ucha. V tomto videu Spicer krutě paroduje naprostou idiocii Johnsonova ministra zdravotnictví Matta Hancocka, který během pravidelných denních vládních vystoupeních o koronaviru zoufale bezbřeze blábolí:"Jaksi neříkáš vůbec nic, ale říkáš to opravdu pomalu."

the room next door - Matt Hancock's Daily Briefing for #TheMashReport pic.twitter.com/vapCzB2Z8n

Mezinárodní komikové s obrovským úspěchem - níže uvedená videa zhlédly miliony lidí - satirizují a parodují idiotské politiky, které si bohužel voliči zvolili v důsledku populistické manipulace. Británie je zoufale postižená brexitem - nacionalismem a xenofobií a falešným pocitem historické výjimečnosti zmanipulovaní Angličané zvolili v důsledku brexitu a zastaralého volebního systému nekompetentního idiota Borise Johnsona, který, aby neměl konkurenci, najmenoval do své vlády jedině absolutní pitomce, lidi ještě neschopnější a idiotštější než je on sám. Samozřejmě, totéž existuje v České republice, kde Andrej Babiš zajistil, aby neměl ve vládě nikoho, kdo by byl skutečně schopný. Jak říká v tomto televizním rozhovoru Jiří Dědeček, Babišova vláda v ůbec neumožňuje vznik vědeckých analýz koronavirové krize a rozhoduje slepě, bez přístupu k jakýmkoliv informacím. (Zdá se, že české veřejnosti to nevadí, zabývá se blbostmi, jako je Koněvův pomník, o němž se paradoxně hovoří za pomoci rusismů ["pomník Koněva" - natolik je země už rusifikovaná, že si to nikdo ani neuvědomuje], anebo tím, zda nějaká ministryně umí či neumí anglicky.)

How to testing pic.twitter.com/y9iwLK0N12 — Sarah Cooper (@sarahcpr) May 9, 2020

How to medical pic.twitter.com/0EDqJcy38p — Sarah Cooper (@sarahcpr) April 24, 2020

How to more cases than anybody in the world pic.twitter.com/VA9bPJiQ6i — Sarah Cooper (@sarahcpr) May 15, 2020

Všichni jsme zaznamenali skutečnost, že šílenec Donald Trump, který se bohužel dostal v důsledku neefektivnosti amerického volebního systému do funce amerického prezidenta, doporučoval veřejnosti, aby si píchala do žil pro koronaviru savo. (Předtím Trump lidem neodpovědně doporučoval lék proti malárii hydrochlorochin, který proti koronaviru nefunguje. V důsledku tohoto "doporučování" řada lidí zemřela, protože se hydrochlorochinem předávkovali.)V této scénce Michaela Spicera k doporučování injekcí sava došlo proto, že zákulisní poradce Spicer se nesoustředil a v klíčovém okamžiku šel otevřít člověku, který mu přinesl večeři. :)Ale ještě zajímavější jsou americké komičky. Sarah Cooper se specializuje na to, že natáčí videa, která používají Trumpova audia. Odstraněním videozáznamu Trumpovy osobnosti a gesty komičky Cooperové je výrazně zdůrazněna idiocie všeho, co Trump říká. Není třeba dodávat, že nad existencí těchto videí Trump zuří. Cooperovou si na Twitteru zablokoval