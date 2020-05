Nejasná zpráva o konci karantény

13. 5. 2020 / Karel Dolejší

"Já bych navrhoval, aby lidé žili v nějakých menších komunitách. Že se budou například stýkat tři rodiny a další komunikace moc nebude. V této formě se to dá udržet kontrolovaně," prohlásil Prymula v rozhovoru pro babišonoviny iDNES.cz. - Velká smůla třeba pro všechny ty, kdo musejí jezdit do práce veřejnou dopravou a nemohou si dovolit vlastní vůz, natož pak taxi. Smůla pro kina, divadla, koncerty, muzea, pohostinská zařízení, a tak dále. - Nesmírný luxus přítomný i v dobách lovců mamutů na úrovni tlupy, kde se běžně spolu každodenně setkávalo 30-50 osob, by měl podle Prymuly zůstat Čechům upřen. Kdo z vaší rodiny se začne stýkat se třetí, nadbytečnou rodinou, zhřešil, mea maxima culpa. Ať je to ten nebo ten, praštíme ho koštětem.

Ale abych nebyl k Prymulovi nespravedlivý: Jeho vyjádření k naprosto amatérskému projektu české koronavirové vakcíny ze stranické dílny ministra Vojtěcha je v zásadě přesné a dává velmi dobrý smysl. "Virus v této usmrcené podobě - a těch zkušeností je celá řada - nemůže vyvolat takovou imunitní odpověď jako virus živý," uvedl Prymula k důvodům, proč "naše malá česká vakcína" vznikající pod patronátem kardioložky z ANOfertu ZDE nakonec vůbec nemusí fungovat.

Na rozdíl od moderně pojaté vakcíny evropské, na jejíž vývoj unie shromažďuje od širokého spektra dárců řádově miliardy eur ZDE.

Je velmi dobré vědět, ža naprostý ignorant a omezenec jako ministr zdravotnictví Vojtěch vysoko vyčnívá dokonce i nad poměry přijatelné pro svého náměstka. "Buďto je to arogance, která by mě nepřekvapila, podle stylu naší vlády. Nebo je to hloupost, neznalost a nekompetentnost, a to dokonce i manažerská. Kdybych byl ministr zdravotnictví a nebyl odborník z oblasti biomedicíny, ale například právník, tak bych si netroufl bez skupiny schopných a zkušených odborníků dělat zásadní rozhodnutí v takto závažných otázkách," uvedl k věci pro Aktuálně.cz virolog Libor Grubhoffer ZDE.

"Už sama zpráva působila velmi nevěrohodně a do určité míry poškodila vskutku úctyhodnou minulost vývoje a výroby vakcín proti závažným infekčním onemocněním člověka v bývalém Československu (vakcíny proti poliomyelitidě, neštovicím, vzteklině, příušnicím a spalničkám z produkce zaniklého Ústavu sér a očkovacích látek). Koncept projektu na vývoj inaktivované vakcíny proti koronaviru za několik desítek milionů korun zcela zlehčuje závažnost celé problematiky a vyvolává podezření, že u jeho zrodu stáli lidé bez kompetentních znalostí a potřebných zkušeností nejenom z oblasti výzkumu a výroby vakcín, velmi pravděpodobně však též z oblasti mechanismů imunitní odpovědi u virových infekcí. Jinak si nedovedeme vysvětlit naivitu, s jakou byl projekt představen na Vaší tiskové konferenci," píše Vojtěchovi Učená společnost České republiky ZDE. Vsaďte se, že marně. V Babišistánu totiž téměř vše funguje podle zásady: Já na bráchu, brácha na mě. Expertní debata usilující o objektivitu byla dávno vytlačena na politickou periferii, protože v centru dominují nedotknutelné stranické zájmy vládnoucích populistů.

Ministerstvo zdravotnictví, které z Číny nakupuje zdravotnické pomůcky s padělaným certifikátem ZDE, si v ničem nezadá s pověstným Kalouskovým nákupem "dobře padajících padáků" pro Armádu ČR - s tím rozdílem ovšem, že Kalousek ohrozil životy a zdraví řádově desítek osob, zatímco Vojtěch veřejné zdraví v ČR, za něž nese primární politickou odpovědnost. V každé normálnější zemi už by takový ministr skončil. Abnormalizované Česko je ovšem dávno provozováno podle úplně jiných pravidel než fungující demokracie. Odpovědnost tu nenese nikdo z těch, kdo špatně rozhodují, všechny jejich omyly a chyby jsou denuncovány coby "kampáň" ošklivých neholdingových médií, která se neomezují na chválu premiéra, ani nepřinášejí denně desítky zpráv o tom, co prohlásil nepříčetný a nekompetentní prezident o modernizaci armády, suchu, karanténě či použití plusquamperfecta v latinské gramatice - jako to dnes dělá Hradem ochočená ČTK.

***

Zatímco podplukovník Prymula hodlá kvůli omezení reprodukčního koeficientu koronaviru sociálně poslat Čechy do dob předpaleolitických, plánované otevírání škol, které řada odborníků zpochybňuje právě kvůli vážnému riziku obnoveného šíření viru dětmi ZDE (ale které je kritizováno i z celé řady dalších pragmatických důvodů ZDE), mu nikterak nevadí ZDE. A Prymulův argument, že nepovedená megalomanská studie promořenosti ZDE nezjistila mnoho nemocných dětí v Česku, je zcela mimo mísu také s ohledem na fakt, že děti bývají typicky bezpříznakovými přenašeči, u nichž běžné testy protilátek nemusí zjistit vůbec nic.

Pokud se děti nakazí ve škole a od nich pak během inkubační doby dostanou COVID-19 další členové rodin, je ale dost jedno, s kolika dalšími rodinami se příslušní dospělí stýkají, protože každé nakažené dítě bude už infekci samo šířit ve svém vlastním rodinném prostředí, nezávisle na ostatních. Každá sociální bublina s potenciálně infekčními dětmi bude ohrožena, bez ohledu na její velikost. - Zjevně logicky nesoudržná argumentace jako by však už nikoho vážně neznepokojovala a nikomu nevadila.

A není tu vlastně ani nic k divení. Úroveň veřejné debaty v ČR zhruba od roku 2013 postupně klesá mnohem a mnohem hlouběji, než kde bývala ještě i v devadesátkových dobách povinné klausistické víry ve všemocnost trhu bez přívlastků. Tehdy byli kritici často šmahem označováni za převlečené komunisty. V současnosti jsou ale démonizováni daleko důkladněji - a pokud pracují ve veřejnoprávních médiích, riziko ztráty zaměstnání je pro ně mnohem vyšší než kdykoliv během posledních tří dekád.

Za daných okolností může snad už jen velmi tvrdý ekonomický propad probudit voliče z dogmatického spánku, v němž hodlají poslat Babišovu vládu do dalšího funkčního období ZDE.

Podobně, jako když nekritizovatelného Klause v roce 1997 z ničeho nic naráz položila bankovní krize, která nelítostně zničila mýtus panovníkovy všemocnosti.