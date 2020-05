Zajímavě zakomplexovaná reakce z Olomouce

6. 5. 2020



Středoevropský reportér deníku Guardian Shaun Walker napsal článek, v němž upozornil, že Západ s arogancí sobě vlastní ignoruje velký úspěch středovýchodní Evropy v boji proti koronaviru . Dostalo se mu pozoruhodné reakce z Olomouce, kterou zveřejnil na svém Twitteru. Bohužel právě ta reakce dokazuje, že ten člověk Východňár je (JČ):



Shaun Walker: Co jsem dostal ve své dnešní poště na téma "Nejsme sakra ve východní Evropě!"

(V článku jsem nenapsal, že ČR je ve východní Evropě, ani jsem nic nepsal o rouškách ani o komunismu, no tak dobře...)



(the piece didn’t say Czech Republic was in EE, nor anything at all about masks/communism, but oh well) pic.twitter.com/0iitQPjcUO — Shaun Walker (@shaunwalker7) May 5, 2020

Skandální článek plný lží a předsudků



Chci vám připomenout, že sovětský blok se rozložil před třiceti lety! Přijeďte se, do mého krásného města Olomouc, do starobylé barokní perly, a řekněte mi, že jsem Východoevropan, a já vás nakopám do prdele! Co to blábolíte? Máme snad nejlepší zdravotnictví na světě (například, máme více ventilátorů než Itálie, která má 60 milionů obyvatel)! Česká republika není žádná prdel světa jako Británie či Irsko! Plná blbého, líného a nevzdělaného póvlu! Žejo! Jestliže mě urážíte, zde je moje odpověď: My nemáme nic společného s Bulharskem, jako Švédsko nemá nic společného s Portugalskem!



A to, že nosíme roušky, nemá nic společného s komunismem (ve skutečnosti jsou mladí lidé daleko odpovědnější než staří lidé), ale je to důsledkem vysoké míry vzdělání a národní jednoty. Můžete poučovat Afriku, ale i v Africe oni vědí moc dobře, co je to ten takzvaný Západ, smradlavá, rozkládající se mrtvola! (Podpis), Olomouc, Česká republika (jestli vůbec víte, kde to je).