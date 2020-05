Co se vlastně stalo v Bergamu?

8. 5. 2020 / Boris Cvek

V pondělí 5. května New England Journal of Medicine publikoval korespondenci italských lékařů z nemocnice ASST - Papa Giovanni XXIII v provincii Bergamo (tato provincie má asi jeden milion obyvatel). Píšou, že k 26. dubnu měla provincie Bergamo 11 113 detekovaných případů lidí s nemocí covid a 2 932 zemřelých na tuto nemoc.

Bergamo je obecně v médiích známo jako jedno z italských městech, které je nejvíce postižené epidemií nemoci covid. Proto je velmi důležité pochopit, co se tam vlastně stalo.

Na začátku katastrofy prý stálo to, že v malé nemocnici v městečku Alzano Lombardo byl u některých pacientů rozpoznán covid až po jejich hospitalizaci, což umožnilo šíření této nemoci do města Bergamo (asi přes nakažené lékaře a pacienty, kteří se nakazili od těch několika hospitalizovaných). Další problém podle autorů bylo pozdní uzavření celé provincie: až 8. března, tedy dva týdny po prvním dokumentovaném případu v Alzano Lombardo (to bylo 23. února).

Do té doby virus nakazil tisíce lidí, z nichž mnozí se dostali do nemocnice, která je určena v rámci celé provincie pro naléhavé případy (to je právě ona nemocnice ASST - Papa Giovanni XXIII). Tito pacienti velmi rychle vyčerpali kapacitu nemocnice, takže už 23. února musel být ustanoven tým pro její uzpůsobení záplavě pacientů. Desítky pacientů byly přijímány denně. 28. března pacienti s covidem obsadili 498 ze 779 lůžek. 92 pacientů skončilo na JIP a 12 na podobném oddělení.

JIP musely být reorganizovány. Až 70% všech doktorů se muselo nakonec věnovat právě zvládání covidu. Z prvních 510 pacientů jich 30% zemřelo, pak se ale dařilo úmrtnost zvládat až dokonce na normální míru v rámci celé nemocnice (2 úmrtí na den, před epidemií nemoci covid to bylo 2,5 úmrtí na den). Autoři uzavírají tím, co považují za dvě zásadní lekce z událostí v Bergamu: 1. je třeba testovat zdravotnický personál včetně bezpříznakových lidí, a to ve všech zdravotních zařízeních, 2. je třeba včas zavřít ohnisko výskytu nemoci.







Odkaz na článek ZDE