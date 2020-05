Heil Bolsonaro! Stoupenci brazilského prezidenta užili během modliteb nacistického pozdravu

9. 5. 2020 / Fabiano Golgo





Tento pátek před prezidentským palácem podpořil křesťanský fundamentalista Jair Bolsonaro modlitební akci s cílem poděkovat za jeho osvícenou vládu (to není vtip). Během této akce pozvedli Bolsonarovi evangelikálští stoupenci, který těsně předtím uráželi přítomné novináře a vyhrožovali jim, své paže k nacistickému pozdravu.



Den předtím, v jiném vzdorném aktu proti dělení moci v demokracii, Bolsonaro provedl razii do Nejvyššího soudu, bez pozvání. Svůj zásah vysílal na sociálních sítích. Byl doprovázen skupinou podnikatelů a ministrem financí. Postavil se otevřeně proti soudcům tohoto nejvyššího brazilského soudního úřadu a požadoval, aby zrušili své rozhodnutí zablokovat prezidentův dekret, který ukončil karanténu a uzamčení země. Nejvyšší soud rozhodl, že pravomoc o tom rozhodovat mají primátoři a guvernéři jednotlivých států, kteří určují, jaká opatření by měla být v platnosti proti pandemii COVIDU-19.





Ve čtvrtek zazpívala známá herečka z televizních seriálů, která se stala ministryní kultury, živě na brazilské verzi televize CNN píseň, kterou používala někdejší brazilská vojenská diktatura jako signál pro disidenty ("Milujte Brazílii, nebo okamžitě odejděte!"). Když jí bylo namítnuto, jak bez respektu je to vůči těm, kteří byli v letech 1964-1985 během vojenské diktatury v Brazílii mučení a usmrceni, Regina Duarte začala mít hysterický záchvat a křičela, že lidé jsou mučeni pořád všude na světě a každý den umírají miliony lidí, tak proč se pořád zaměřujeme na mučené a zabíjené v Brazílii?



"Jestliže Hitler a Stalin usmrtili miliony, proč mluvíme jen o těch pár tisících, kteří zemřeli během brazilského vojenského režimu?" ptala se. Pak nařídila svým bezpečnostním strážím, aby násilně vypnuli kameru a odebrali reportérovi mikrofon, poté, co byla konfrontována kritickým videem, poslaným jinou slavnou herečkou.



Snahy odvolat Bolsonara prostřednictvím procedury impeachmentu se Bolsonaro snaží neutralizovat rozdáváním funkcí ve vládě a vytvářením aliancí s takzvanými trpasličími stranami (Brazílie má v parlamentě 37 politických stran). Potřebuje mít na své straně 171 hlasů, aby nemohl být odvolán.

0