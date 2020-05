„Kristovství“ a „křesťanství“ se nějak liší?

5. 5. 2020 / Miloš Dokulil

Pro víru v náboženské poselství, které je reprezentováno tradicí navazující na Ježíše Krista, v češtině máme běžný výraz „křesťanství“. Asi nás moc nutně hned nemusí napadnout, že v češtině to slovo v uvozovkách významově kotví spíše v obřadu „křtu“ než ve jménu „Kristus“. Přitom evropské jazyky kolem nás naopak vesměs vycházejí z původního řeckého přívlastku pro Ježíše; že byl „christos“ (tj. „pomazaný“ k závažné funkci). Jenže takto je hned doloženo rovněž i to, že v těch výchozích časech příští nové víry její stoupenci byli negramotní, takže ušima byl docela brzy delegován ten přívlastek v doprovodné a specifické vlastní jméno („Christos“). A moc dlouho potom netrvalo, a to nové a zprvu jistě nečekané vlastní jméno jako kdyby takto mohlo představovat novou Ježíšovu funkci, tu v nebesích, jako „Syna“, který z vůle „Boha-Otce“ uzavře časnost dění na této zemi a navodí jeho věčnost.

Je nemálo přirozené, že na počátku nové tradice její příští nositelé nejdříve se orientují v té tradici dosavadní (v té „staré“); takže jsou jen více či méně pouze s rozpaky trpěnou (ne-li hned taky pronásledovanou) sektou. Původní Ježíšovi stoupenci byli obřezanými židy; ani Šimon-Petr nemínil hned být nakloněn návrhu apoštola Pavla, aby kvůli dospělým mužským stoupencům nově vznikající víry z řad pohanů obřízku nahradil právě kulticky křest. Ačkoliv zároveň právě tato případná změna v závažných kultických zvyklostech teprve mohla znamenat skutečný začátek nové církevní organizace, a zcela zjevně pak mimo židovství.

Tomu ovšem odpovídalo též to, že Ježíš „jako Kristus“ (a tedy v pozici deklarovaného „Mesiáše“) též věroučně nebyl uznán židovskými orgány jako organicky ústrojná součást prorocké tradice z posvátných Písem. Ne že by židovský „Bůh-Hospodin“ zprvu nebyl týmž Bohem i pro Ježíšovy sirotky. Má-li tudíž být autenticky viděno, v čem a jak jsou rozdíly, „sirotci“ museli dramatičtěji vyzdvihnout roli „Syna“ pro „jeho církev“; takže nakonec i v centru kristovské bohoslužby zůstal právě už Syn s navozenou tradicí tzv. „Poslední večeře“ (tj. „eucharistie“), nikoli zdaleka tolik „Bůh-Otec“! (Ačkoliv křesťanskou Biblí kromě „novozákonních“ textů zůstaly rovněž židovské texty, i když časem v protestantských církvích nikoli vzájemně či ve vztahu ke katolictví a pravoslaví shodně.)

Pokud jde o písemnou podobu kristovské náboženské tradice, ta začala teprve apoštolem Pavlem a jeho „listy“ („epištolami“, z latinského „epistula“). Celá polovina těch „dopisů“ – jako nejednou přímo výchozích podkladů pro příští tradici víry – byla sepsána později jinými autory. Vzhledem k tomu, co a jak psal nebo asi zčásti diktoval apoštol Pavel, počátky „kristovství“ musíme spojovat s řečtinou, nikoli s pozdější latinskou verzí. Setkáme-li se s výrazem „pneuma hagion“ (tj. „svaté pneuma“), pak nejde od počátku o žádný věroučný zárodek příští víry v „Boží Trojici“, protože „pneuma“ je gramaticky středního rodu a znamenalo jen něco možná „vzdušného“, „větrného“ nebo třeba „s ohněm spojeného“ (a potom materiálního). Pokud byla v rámci evangelií – zcela evidentně, a nemálo vybranými charakteristikami – Kristu připsána už naplno božská role, kristovství bychom s odstupem času zřejmě přiřkli roli jako zárodku bitheismu („dvojbožství“), byť vesměs s odvozenou úlohou pro Krista-Ježíše.

Problém máme s tím, že nějak v symbolické poloze „dva“ pro psychologické výklady vypadá „rozpačitěji“ než „tři“ (taky geometricky: úsečka vůči trojúhelníku). Pokud byla s odkazem na křestní formuli vnímána jaksi sugestivně právě „trojice“, tj. s Otcem a Synem tu bylo i výše zde již zmíněné „svaté pneuma“ (což mohla být jakoby nějaká posvátná materiální esence jako potenciálně sdílený materiální výron Hospodinova „Božství“); nešlo tu od počátku o žádnou „božskou osobu“ s jí připsatelnou jedinečností (či „osobitostí“).

Teprve zhruba sto let po Ježíšově smrti prezentovalo se kristovství naléhavěji rovněž na západě Římské říše, takže latinsky; a z „pneumatu“ tu byl „Spiritus“ (hned mužského rodu a psáno velkým počátečním písmenem!), i když nebyl automaticky spojen s ničím specificky a důvěrně nějak „jedinečným“. Za bližší analýzu by určitě stálo tzv. Apoštolské vyznání víry, pocházející zhruba z poloviny 2. století a mající dvanáct článků víry, jako bylo údajně počtem těch prvních apoštolů; přitom souběžně latinsky a řecky (ale s výrazy, které se v obou verzích sémanticky všude nekryjí). O Otci a Synu máme hned první dva články, Spiritus Sanctus byl začleněn až do poslední třetiny toho Vyznání; takže zatím se v tom antickém čase o „Boží Trojici“ nemohlo ještě přijatelně ani mluvit, ani v ni adekvátně věřit. Tu trojičně pojatou víru v Božství pak závazně deklarovalo teprve shromáždění Prvního církevního koncilu v Nikaji (latinsky Nicea), z roku 325.

Už z toho výše řečeného plyne, že představa jen o křesťanském „Bohu“ – počínaje Ježíšem, a nikoli konče zrovna zmíněným koncilem v Nikaji – nebyla odvozena z žádné přímé zkušenosti s Nadpřirozenem, ale z jazykových a dobově podmíněných intelektuálních předpokladů k náboženským otázkám vybavených jedinců, jakým třeba tak jedinečně byl apoštol Pavel. (Římskokatolické pojetí víry v trojičně představovaného Boha nelze pochopitelně slučovat s židovskou verzí víry v Hospodina. Zatím jsme se tu nedotkli svátostí, víry v nesmrtelnou duši, možné existence „záhrobí“ a dalších závažných a nemálo citlivých otázek. Je snad už z řečeného patrno, že pár větami víra ani hned nezačne, ani nekončí.)