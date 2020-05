Svět po koronaviru je již zde

6. 5. 2020

Pandemie zřejmě posílí existující geopolitickou dynamiku a otestuje síly demokratických systémů v Evropě, napsal Josep Borell.

Evropa potřebuje nový typ globalizace schopný dosáhnout rovnováhy mezi výhodami volného trhu a vzájemné závislosti a mezi suverenitou a bezpečností států.

Evropa by se měla snažit předejít tomu, aby americkočínská rivalita přinesla negativní dopady do určitých světových regionů - zejména do Afriky.

Evropští lídři by se měli soustředit na splnění bezprostředních potřeb zdravotnických systémů, poskytnutí příjmu lidem, kteří nemohou pracovat, a poskytnutí obchodních záruk.

Evropský model bude v očích světa něco znamenat jen tehdy, pokud dokážeme úspěšně prosazovat solidaritu mezi členskými státy EU.

Podrobnosti v angličtině: ZDE