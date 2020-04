Sucho 2020: Situace po zimě je kritická, MŽP pošle letos na boj se suchem dalších až 6 mld. Kč, klíč je v zadržování vody

Praha 29. dubna 2020 - Sucho v půdě i v povrchových tocích a podzemních vrtech je v prvním kvartálu roku 2020 kritické. Oproti normálu nadále padá na území České republiky méně srážek a průměrná teplota je přitom o 1 stupeň Celsia vyšší. To způsobuje vyšší výpar vody z krajiny, méně srážek, a tak i stále větší a prohlubující se sucho.

„V některých krajích nám kumulativně za posledních 6 let chybí už více než roční úhrn srážek, celorepublikově nám pak v průměru chybí 60 % ročního úhrnu srážek. Je to nejenom snižujícím se množstvím srážek, ale také kvůli vyšší průměrné teplotě, a tedy i vyššímu výparu a delší vegetační sezóně,“ vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec.

„V současné chvíli je 80 % podzemních vrtů ve stavu mírného až mimořádného sucha, důvodem je především kumulace deficitu v posledních 6 letech i mimořádně málo sněhu v uplynulé zimě. Se suchem bojuje už i Německo, Rakousko, Maďarsko nebo Polsko. Česko se na sucho adaptuje díky MŽP už 6 let a za tu dobu se nám podařilo zrealizovat více než 15 tisíc projektů. Čekají nás ale tisíce dalších, nemůžeme se spoléhat na to, že se situace sama od sebe nějakým zázrakem zásadně zlepší,“ vysvětluje ministr Brabec.

„Aktuálně i do budoucna bude rozhodující právě adaptace na sucho. Vodu nesmíme nechat rychle odtéct pryč z republiky, ale všechno co naprší, musíme zachytit, a to za každou cenu. Každé město, obec, zemědělec, podnikatel i občan by měl v rámci svých možností zachytávat srážkovou vodu, se kterou pak bude moci hospodařit, popřípadě ji zasakovat do podzemí. Nabídka našich dotačních programů je nesmírně široká a pokrývá celou problematiku, od technických řešení po přirozené zadržování vody v krajině,“ pokračuje Brabec.

„Jenom v loňském roce jsme například zafinancovali výstavbu 359 kilometrů nových vodovodů a posílili zdroje pitné vody nebo nově napojili na pitnou vodu 281 tisíc lidí. Vzniklo 3 164 m2 zelených střech. V krajině díky nám přibylo 100 nových tůní, rybníků nebo mokřadů, bylo vysazeno 54 tisíc nových stromů a zrealizováno bylo dalších 814 projektů pro obnovu přirozené funkce krajiny – tedy projektů adaptující krajinu na sucho a posilující například biodiverzitu. Každý den jsme tak podpořili nejméně 12 projektů [1] a minimálně stejné ambice máme i letos,“ vysvětluje ministr Brabec.

„V letošním roce jsme připraveni naše tempo ještě zvýšit. Klíčová je totiž rychlost, jakou naše projekty pomáhají lidem i krajině. Už nyní máme otevřené výzvy celkem za 2,5 miliardy korun, které dokážou zafinancovat na 3000 projektů – putují například na Dešťovku pro obce [2] i domácnosti [3], na prohlubování vrtů na pitnou vodu, na zadržování vody v krajině nebo na výsadbu stromů. Dneškem přidáváme 100 milionů korun právě na pořízení nádrží na dešťovou a šedou vodu v domácnostech (program Dešťovka), a dalších 100 milionů na výsadbu stromů, což je mimořádně úspěšný program z konce loňského roku [4], kde už téměř docházejí peníze. Zvýšíme i dotační podporu u zelených střech v našem programu Nová zelená úsporám, aby byla pro žadatele ještě atraktivnější. S Evropskou komisí jednáme také o navýšení prostředků v Operačním programu Životní prostředí na zadržování vody v krajině. O ty v poslední době vzrostl zájem o desítky procent. Aktuálně jsme schválili 217 nových projektů za téměř 1 miliardu, která poputuje na obnovu vodních prvků v krajině a revitalizaci sídelní zeleně včetně vodních prvků,“ pokračuje ministr Brabec.

„S Ministerstvem financí aktuálně jednáme o navýšení prostředků na boj se suchem až o 3,5 miliardy korun jen v letošním roce, peníze by šly přímo do našich programů. Chci všechny ujistit, že peníze na boj se suchem vždy seženeme, v případě dočerpání stávajících výzev budeme připraveni finance navýšit, abychom dokončili co nejvíce projektů. A to budeme dělat každý rok. Čelíme totiž nejvážnějšímu suchému období v českých zemích za poslední stovky let a tomu musí odpovídat naše kroky. Bez vody prostě nebude nic,“ uzavírá ministr Brabec.

Na 12. května pak ministr Brabec svolal Národní koalici pro boj se suchem. Se zástupci krajů a obcí chce řešit konkrétní krizové scénáře a připravenost krajů, měst a obcí na zásobování pitnou vodou.

Poznámky:

[1] Dotace pro obce na zadržování dešťové vody do podzemních nádrží a její využití k zavlažování obecní zeleně, k chlazení ulic v době letních veder nebo ke splachování ve školách, úřadech a jiných veřejných budovách, na výstavbu zelených střech, výměnu nepropustných povrchů u parkovišť či jiných veřejných ploch za propustné atp.: https://www.mzp.cz/cz/news_20200204-Startuje-Velka-Destovka

[2] Dotace pro fyzické osoby na zadržování dešťové vody a využití šedé vody v domácnostech: www.dotacedestovka.cz

[3] Dotační program na výsadbu 10 milionů stromů pro komunity, obce i fyzické osoby: https://www.mzp.cz/cz/news_2019102_dotace-komunitni-sazeni-stromu





