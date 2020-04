Parodičtí rappeři jako model "ideálního lídra" během pandemie

29. 4. 2020

Možná nevědí, jak fungují magnety - ale skupina Insane Clown Posse skvěle rozumí tomu, jak by se kulturní osobnosti v této době měly chovat ke své komunitě, píše Spencer Kornhaber.

Neexistuje mnoho srovnání v americké historii, pokud jde o čtvrteční tiskovou konferenci, na níž Donald Trump navrhl, že by koronavirus mohl být zlikvidován ozařováním lidí nebo injekcemi sava. Avšak existuje píseň "Miracles" skupiny Insane Clown Posse. Deset let starý klip předvádí tvrďáky Violent J a Shaggy 2 Dope, jak se diví: "Jak fungují ty zatracené magnety?", než dodají, "A nechci o tom mluvit s vědcem". Vyjadřují také zmatek ohledně žiraf a tekoucí lávy. V písni jde o totéž co v Trumpově prohlášení - nikoliv o snadno zjistitelnou pravdu stojící za záhadami. Šlo o odvahu vůbec takové otázky položit.

Opravdu, jsem k "Miracles" neférový, protože vyjadřuje přesně ten typ udivené skromnosti, na jaký se Trump nikdy nezmůže. Insane Clown Posse, vulgární duo z Detroitu, jehož superoddaní fanoušci se označují jako "Juggalos", se již dostalo do zpráv minulý týden, kvůli zrušení legendárního výročního Shromáždění Juggalos (plánovaného na srpen) z důvodu COVID-19. Internetoví komentátoři si rychle všimli, že skupina, která kdysi rappovala "Jsem cirkusový nindža, jihozápadní voodoo čaroděj", je "odpovědnější ohledně koronaviru než Trump". Jde ale jen o nejnovější příklad, že portrétování prezidenta jako klauna končí jen urážkami skutečných klaunů, kteří si takové zneužití zřejmě nezaslouží.

Vše co většina lidí potřebuje od svých loutek, klaunských i ostatních, je taková úroveň zájmu, jakou ICP vyjadřují v první písni svého karanténního playlistu. "Hlídej své kroky, ber to s rezervou / Nemůžeš nahradit, co pro mě znamenáš," říká refrén písně "Buď v bezpečí". "Řekni mi, kde bych kruci bez tebe byl."

Podrobnosti v angličtině: ZDE