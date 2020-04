Uprostřed pandemie si blb Trump stěžuje, že novináři neférově dostávají "vznešenou cenu"

Průběžné zpravodajství:

27. 4. 2020

- Čínské ministerstvo zahraničí popírá, že by Peking šířil o koronaviru dezinformace. Analýza Evropské unie varuje, že existují "podstatné důkazy" o tajných čínských operacích na sociálních sítích, informuje Reuters. Vysocí čínští činitelé předtím vyvíjeli nátlak na EU, aby zcenzurovala svou kritiku, protože prý to způsobí, "že se Peking velmi rozhněvá". Analýza EU byla zveřejněna koncem minulého týdne a některé její formulace byly zjemněny. Mluvčí EU se k tomu odmítla vyjádřit.Po pandemii koronaviru budou následovat ještě daleko vražednější a ničivější pandemie, pokud nedojde k odstranění základní příčiny - rychle pokračující likvidace přírody, varují čelní světoví experti na biodiverzitu. "Za pandemii COVIDU-19 nese odpovědnost jediný biologický druh - my," zdůrazňují. "Nedávné pandemie jsou přímým důsledkem lidské činnosti, zejména našich globálních finančních a hospodářských systíémů, které dávají přednost ekonomickému růstu za každou cenu. Máme už jen malou příležitost zastavit nynější krizi a zabránit dalším." Lidská společnost je ohrožena zrychlující se likjvidací přirozených životodárdných systémů na planetě Zemi. ZDE



Podrobnosti v angličtině ZDE







Předchozí průběžné zpravodajství ZDE

- Nový Zéland se připravuje zrušit přísné uzamčení země. Novozélandská vláda informovala o jen jediném novém případu nákazy a konstatovala, že se jí podařilo virus eliminovat. Ve 23.59 v pondělí Nový Zéland zruší uzamčení země, které trvalo čtyři týdny.- Několik amerických států se chystá zrušit své uzamčení, dochází k rozkladu ekonomiky. Colorado, Mississippi, Monnesota, Montana, Tennessee a další americké státy zruší uzamčení společnosti. Ekonomové předpovídají na duben nezaměstnanost 16 procent nebo vyšší. Guvernér státu New York Andrew Cuomo uvedl, že některé regiony ve státě by mohly zrušit uzamčení trochu dříve "s určitou opatrností".- Britské ekonomice bude trvat tři roky, než se zotaví z koronaviru, konstatovala prognostická firma EY Item Club. Britští lékaři mají stále problémy se získáváním ochranných prostředků. Ohrožuje to jejich životy.- Počet mrtvých v Británii za posledních 24 hodin byl 413, celkem bylo registrováno v nemocnicích 20 732 úmrtí. Británie neregistruje úmrtí v domovech důchodců a doma.- V neděli zablokovali demonstranti silnice v Libanonu na protest proti zhoršující se ekonomické situaci v důsledku uzamčení země. 45 procent obyvatelstva Libanonu žije v chudobě.- 1,3 milionu Australanů si do šestiu hodin do rána v Austrálii stáhl aplikaci CovidSage, která zaznamenává koronavirus u osob, s nimiž se setkali. Je to téměř, 4,5 procent australského obyvatelstva.- Evropské země oznamují uvolňování uzamčení společností. Itálie začne uzamčení uvolňovat od 4. května. Premiér Giuseppe Conte řekl národu, "pokud milujete Itálii, budete dodržovat odstup".- Egypt požádat Mezinárodní měnový fond o koronarovou půjčku.- Wuchan už propustil všechny pacienty nakažené na koronavirus. Čína v neděli zaznamenala jen tři nové případy nákazy a žádná nová úmrtí. Dva z nich byly ze zahraničí, třetí od Číňana vracejícího se na severu země z Ruska. V neděli byl počet nových pacientů na koronavirus ve Wuchanu nula.